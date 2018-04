Eurogroup: Συμφωνία τον Ιούνιο και νέα εποπτεία από Σεπτέμβρη

Με θετικές αναφορές στην Ελλάδα προσήλθαν στο άτυπο Eurogroup της Σόφιας οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, κάνοντας αναφορές τόσο στο ζήτημα της μεταμνημονιακής εποπτείας όσο και στο ζήτημα του χρέους.

«Είναι μια σημαντική συνάντηση διότι βρισκόμαστε στην τελική ευθεία να ολοκληρώσουμε το ελληνικό πρόγραμμα και γνωρίζουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν, ιδανικά στο eurogroup της 21ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργο, οπότε δεν έχουμε καιρό για χάσιμο». Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα που έστειλε προσερχόμενος στο eurogroup της Σόφιας, ο Επίτροπος επί των Οικονομικών Πιέρ Μοσκοβισί, καλώντας όλες τις πλευρές να ολοκληρώσουν τάχιστα το κομμάτι της δουλειάς που τους αναλογεί.

«Αυτό που πρέπει να συζητήσουμε είναι ότι πρώτα πρέπει να ολοκληρωθεί η 4η και τελευταία αξιολόγηση, βλέπω καλή πρόοδο, αλλά υπάρχει ακόμα δουλειά που πρέπει να γίνει, αν και τα αποτελέσματα σε σχέση με το πρωτογενές πλεόνασμα είναι εντυπωσιακά και η ανάπτυξη έχει επιστρέψει και ως εκ τούτου ελπίζω ότι η αποστολή της Τρόικας θα επιστρέψει άμεσα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης», διευκρίνισε ο Π.Μοσκοβισί.

«Το δεύτερο σημείο είναι ότι πρέπει να δούμε το σχεδιασμό μιας σωστής μεταμνημονιακής εποπτείας και αυτό σημαίνει ότι οι μεταρρυθμίσεις γίνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει και δεν πρέπει να μοιάζει σαν 4ο πρόγραμμα - δεν πρέπει να υπάρξει 4ο πρόγραμμα για την Ελλάδα, αυτό που θέλω είναι η Ελλάδα να γίνει μια κανονική χώρα στην ευρωζώνη, με πλήρη πρόσβαση στις αγορές και δικαιώματα, αυτό έχουμε κάνει και στα άλλα προγράμματα, να ενθαρρύνουμε τις μεταρρυθμίσεις, να δείχνουμε ότι εκτελούνται, αλλά όχι σε 4ο πρόγραμμα», τόνισε ο Επίτροπος.

«Το επόμενο ζήτημα είναι αυτό της αναπτυξιακής στρατηγικής που ετοιμάζει η κυβέρνηση και πρέπει να έχουμε μια στρατηγική ανάπτυξης ελληνικού σχεδιασμού και ελληνικής ιδιοκτησίας", συμπλήρωσε.

«Τέλος το ζήτημα του χρέους: πρέπει να βρούμε ένα μηχανισμό ελάφρυνσης του χρέους που βαρύνει τους Έλληνες πολίτες και πρέπει να υπάρξει πρόοδος ως προς αυτό, κάποιες καλές ιδέες κυκλοφορούν, όπως η σύνδεση των πληρωμών με την ανάπτυξη. Πρέπει να εμείνουμε στις προσπάθειές μας μέχρι το τέλος», κατέληξε.

