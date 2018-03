Yπό κράτηση ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί τέθηκε υπό κράτηση σήμερα το πρωί από την αστυνομία, όπου πρόκειται να εξεταστεί στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενες παρατυπίες σε σχέση με τη λιβυκή χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας του 2007, έγινε γνωστό από αξιωματούχο της γαλλικής δικαιοσύνης.

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε αρχηγός του γαλλικού κράτους από το 2007 έως το 2012, καταθέτει για πρώτη φορά στην έρευνα αυτή που διεξάγουν οι αστυνομικοί του Κεντρικού Γραφείου καταπολέμησης της διαφθοράς και φορολογικών και οικονομικών αδικημάτων στη Ναντέρ, κοντά στο Παρίσι, προσθεσε η ίδια πηγή, επιβεβαιώνοντας πληροφορία του ειδησεογραφικού ιστότοπου Mediapart και της εφημερίδας Le Monde.

French ex-president Sarkozy in custody in campaign funding probe: source https://t.co/CCW6tcV8ZR