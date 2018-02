Σεντένο: Καλά τα νέα για την Ελλάδα, ανταποκρίθηκε σε όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα

Για «εξαιρετικά νέα» σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο,κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο δύο από τα 110 προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολογησης μένουν ανοιχτά, η ολοκλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, η ελληνική κυβέρνηση έχει καταβάλει «τεράστιες προσπάθειες» για την εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων, επιδεικνύοντας «ισχυρή κυριότητα» των μεταρρυθμίσεων αυτών.

«Τώρα η μπάλα είναι στο δικό μας γήπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μόλις οι θεσμοί επιβεβαιώσουν την ολοκλήρωση και των τελευταίων προαπαιτούμενων, θα προχωρήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης της δόσης των 5,7 δισ.

Τέλος, τόνισε ότι είναι ώρα να προχωρήσει το επόμενο στάδιο, υπενθυμίζοντας ότι οι τεχνικές συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έχουν ήδη ξεκινήσει.

Good news on #Greece. They acted on all agreed measures & #eurogroup is now turning to the final review of the #ESM programme. The reform agenda should outlive the programme