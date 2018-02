Δεν εγκρίθηκε η δόση! Με… άδεια χέρια επιστρέφει η Ελλάδα από το Eurogroup

H επένδυση στο Ελληνικό και οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί παραμένουν σε εκκρεμότητα με αποτέλεσμα να μην υπάρξει απόφαση για την εκταμίευση της δόσης στην Ελλάδα από το eurogroup.

Δόθηκαν δύο εβδομάδες διορία για την επιτάχυνση των διαδικασιών ενώ δεν πρόκειται να υπάρξει εκταμίευση δόσης μέχρι τις 15 Μαρτίου.

«Τεχνικής φύσης» χαρακτηρίζουν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών τα όσα απομένουν να γίνουν για την υλοποίηση των δύο τελευταίων προαπαιτουμένων, η ολοκλήρωση των οποίων θα κρίνει και την εκταμίευση της δόσης.

Σύμφωνα με τον ελεύθερο τύπο, στο σημερινό Eurogroup συζητήθηκε η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης η οποία θα ξεκινήσει με την έλευση των επικεφαλής των Θεσμών στην Αθήνα στις 26 Φεβρουαρίου.

Επίσης, προσέθεταν οι πηγές του ΥΠΟΙΚ, θα υπάρξει ενημέρωση «για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στη συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους. Παράλληλα, θα επαληθευθεί και η πρόοδος η οποία έχει σημειωθεί στα 110 προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολόγησης, 108 εκ των οποίων έχουν κλείσει».

Όσον αφορά τα δύο τελευταία προαπαιτούμενα (που αφορούν την ομαλή διεξαγωγή των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και το Ελληνικό) οι πηγές του ΥΠΟΙΚ τα χαρακτήριζαν ως «τεχνικής φύσης» και σημείωναν ότι κυβέρνηση και θεσμοί αναμένουν ολοκλήρωσή τους -και τυπικά- μέσα στο προσεχές διάστημα, προσθέτοντας ότι η εκταμίευση της δόσης θα ακολουθήσει αμέσως μετά.

Μάριο Σεντένο: Καλά τα νέα για την Ελλάδα, ανταποκρίθηκε σε όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα

Για «εξαιρετικά νέα» σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έκανε λόγο ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο,κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης, επιβεβαιώνοντας ότι μόνο δύο από τα 110 προαπαιτούμενα της τρίτης αξιολογησης μένουν ανοιχτά, η ολοκλήρωση των οποίων δεν εξαρτάται από την κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, η ελληνική κυβέρνηση έχει καταβάλει «τεράστιες προσπάθειες» για την εφαρμογή όλων των προαπαιτούμενων, επιδεικνύοντας «ισχυρή κυριότητα» των μεταρρυθμίσεων αυτών.

«Τώρα η μπάλα είναι στο δικό μας γήπεδο», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι μόλις οι θεσμοί επιβεβαιώσουν την ολοκλήρωση και των τελευταίων προαπαιτούμενων, θα προχωρήσουν οι εθνικές διαδικασίες έγκρισης της εκταμίευσης της δόσης των 5,7 δισ.

Τέλος, τόνισε ότι είναι ώρα να προχωρήσει το επόμενο στάδιο, υπενθυμίζοντας ότι οι τεχνικές συζητήσεις για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους έχουν ήδη ξεκινήσει.

