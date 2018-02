Στην Αθήνα Μοσκοβισί – Κοστέλο για αξιολόγηση και μεταμνημονιακό πλαίσιο

Συνάντηση με τον επίτροπο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Πιέρ Μοσκοβισί και τον επικεφαλής του κλιμακίου της Κομισιόν στους θεσμούς Ντέκλαν Κοστέλο, θα έχει αύριο στο υπουργείο Οικονομικών, ο υπουργός Ευκλείδης Τσακαλώτος, με φόντο την συνεδρίαση του EuroWorking Group την Πέμπτη, με κύριο θέμα το χρέος και ειδικότερα τον μηχανισμό που θα συνδέει την ελάφρυνσή του με τον ρυθμό ανάπτυξης, σύμφωνα με τη γαλλική πρόταση.

Η επίσκεψη του Μοσκοβισι το επόμενο διήμερο, στις 8 και 9 Φεβρουαρίου, κρίνεται «βαρύνουσας σημασίας», όπως τη χαρακτήρισε ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Αθήνα, Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, «δεδομένων τόσο της χρονικής στιγμής κατά την οποία πραγματοποιείται όσο και του πλήθους των συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκειά της».

Ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα, σήμερα ο Ευρωπαίος Επίτροπος δήλωσε ότι «μετά το τέλος του προγράμματος, η Ελλάδα πρέπει να γίνει και πάλι μία «κανονική χώρα» με πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις».

Κατά τη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης των χειμερινών οικονομικών προβλέψεων της Επιτροπής, ερωτηθείς σχετικά με την πορεία της ελληνικής οικονομίας, απάντησε ότι σήμερα επιβεβαιώνεται πως η ανάκαμψη στην Ελλάδα είναι «σταθερή», όπως δείχνουν και οι προβλέψεις για το 2018 και το 2019 (2,5% και για τις δύο χρονιές).

«Η πρόοδος σε ό,τι αφορά την επιτυχή ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος είναι πολύ σημαντική και εκεί θα επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Αυτή η επιτυχία είναι πραγματική και σε αυτήν τη βάση θα διερευνήσουμε τι θα ακολουθήσει μετά, ποια θα είναι η εποπτεία που θα έχει η Ελλάδα μετά το πρόγραμμα» υπογράμμισε ο κ. Μοσκοβισί, προσθέτοντας ότι η προσωπική θέση του ήταν πάντα πως η Ελλάδα ανήκει στην «καρδιά» της Ευρωζώνης και της ΕΕ.

Εχθές, σε συνάντηση που είχε με την «Προοδευτική Συμμαχία» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Σοσιαλιστές-Πράσινοι-Αριστερά) ο Μοσκοβισί έστειλε θετικό «σήμα» για το τέλος των Μνημονίων στην Ελλάδα. Επίσης, οι επαφές θα φόντο την αισιόδοξη έκθεση την Κομισιόν για ανάκαμψη και ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας στο 2,5%, που δόθηκε στη δημοσιότητα και ενόψει της νέας εξόδου της χώρας στις αγορές, με το 7ετες ομόλογο.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των δανειστών, στο Eurogroup της 12ης Μαρτίου αναμένεται να παρουσιαστεί η πρώτη δέσμη ιδεών για την διευθέτηση του ελληνικού χρέους στη βάση του γαλλικής πρότασης. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι συζητήσεις που θα έχουν εντός της εβδομάδας κυβερνητικά στελέχη με τον επίτροπο και το στέλεχος της Κομισιόν.

Το πρόγραμμα Μοσκοβισί

Ειδικότερα, ως προς το πρόγραμμα της επίσκεψης, την Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου, ο κ. Μοσκοβισί θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο (ώρα 9:30) καθώς και με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα (ώρα 15:00).

Την ίδια μέρα, ο Ευρωπαίος επίτροπος θα έχει συνάντηση με τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου, θα συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρη Παπαδημητρίου και τον αν. υπουργό Αλέξη Χαρίτση.

Την Παρασκευή επίσης θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκο Μητσοτάκη και με την πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και επικεφαλής του "Κινήματος Αλλαγής" Φώφη Γεννηματά.

Το πρωί της Παρασκευής (9.15), ο κ. Μοσκοβισί θα μεταβεί στη Βουλή και θα απευθύνει ομιλία στα μέλη της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων και της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, για το μέλλον της Ευρώπης και την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα της επίσκεψης του Επιτρόπου διαμορφώνεται ως εξής:

- Στις 8 Φεβρουαρίου θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Θεόδωρο Φέσσα καθώς και με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Επίσης, θα επισκεφθεί το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, ενώ θα είναι ο κεντρικός ομιλητής στο "The World in 2018 Gala Dinner" του The Economist (ώρα 19:30).

- Στις 9 Φεβρουαρίου ο κ. Μοσκοβισί θα μιλήσει στο ελληνογαλλικό φόρουμ με θέμα "Grece: les chemins de l'espoir - Ελλάδα: οι δρόμοι της ελπίδας" (ώρα 11:00).

news