Ρέγκλινγκ: Ξεκινάνε τώρα οι συζητήσεις για το ελληνικό χρέος

Στην αποσαφήνιση πως οι συζητήσεις για την ελάφρυνση του χρέους ξεκινάνε τώρα και πως δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα τους, προχώρησε ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής.



«Η σύνδεση της ελάφρυνσης του χρέους με την ανάπτυξη δεν είναι αντιπαραγωγική. Τόσο η Ελλάδα, όσο και οι πιστωτές της εργάζονται επί του μηχανισμού ανάπτυξης για να το κάνουν πιο συγκεκριμένο», είπε ο Ρέγκλινγκ.



Μιλώντας για την επόμενη ημέρα του προγράμματος είπε πως η εποπτεία από τη μια θα είναι όμοια με αυτή που έχουν οι άλλες χώρες που δανείστηκαν από τον ESM, ωστόσο ξεκαθάρισε πως «αν η Ελλάδα επιθυμεί περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, που σημαίνει ότι οι πιστωτές θα πρέπει να χορηγήσουν κάτι επιπλέον, τίθεται το λογικό ερώτημα πώς οι χώρες πιστωτές θα βεβαιωθούν ότι εφαρμόζονται τα συμφωνηθέντα, ότι δεν θα υπάρξει πισωγύρισμα και ότι θα τηρηθούν οι υποσχέσεις».

