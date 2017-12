Ο Ντάισεμπλουμ αποκάλυψε τον διάδοχο του

Προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Eurogroup σήμερα στις Βρυξέλλες, ο απερχόμενος πρόεδρος μίλησε στους δημοσιογράφους και σημείωσε πως το πιο δύσκολο έργο που θα πρέπει να επιτύχει ο νέος πρόεδρος είναι να κρατήσει το Eurogroup ενωμένο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Ολλανδός πρώην ΥΠΟΙΚ, αναφέρθηκε στον διάδοχό του κατονομάζοντας τον Μάριο Σεντένο. Όταν συνειδητοποίησε τι είχε μόλις δηλώσει, έσπευσε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα. «Είπα Μάριο Σεντένο; Παρακαλώ μην το μεταφέρετε ως δήλωσή μου» είπε χαρακτηριστικά.

Ποιος είναι όμως ο Μάριο Σεντένο;

Οικονομολόγος, ακαδημαϊκός και πολιτικός, ο 50χρονος Σεντένο είναι ο σοσιαλιστής υπουργός Οικονομικών της Πορτογαλίας από τα τέλη του 2015. Έχει ηγηθεί της εντυπωσιακής οικονομικής ανάκαμψης της χώρας του, όπου το αξιόχρεο της χώρας επανήλθε σε επενδυτική βαθμίδα και η Λισαβόνα μείωσε το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών.

Σύμφωνα με το περιοδικό Expresso θεωρείται «σταρ της ροκ» λόγω της μεγάλης προβολής του από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ οι επιδόσεις του είχαν ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστεί ως «Ρονάλντο» του Eurogroup από τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

#Eurogroup The moment when @J_Dijsselbloem "reveals" the name of his successor from the 13th. "Did I say Mario Centeno. Please don't quote me". pic.twitter.com/zwDPu8V3vn