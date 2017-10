Έλληνες καλλιεργητές των υπέρ τροφών της επιτυχίας

Στη σύγχρονη μυθολογία του μάρκετινγκ και του branding συνηθίζεται να προβάλλονται αφηγήσεις για την επιχειρηματική καινοτομία που ξεχωρίζουν τον έναν, τον μοναχικό οραματιστή ενάντια στον αδιάφορο κόσμο. Παρόλα αυτά, πολλές φορές η πίστη στην αξία του συνεργατισμού μεταξύ των παραγωγών και των ειδικών με στόχο την ομαδική επιτυχία και όχι μια πρόσκαιρη ατομική φιλοδοξία, μπορεί να δώσει μια εξίσου αποτελεσματική συνταγή επιτυχίας.

«Πλεονέκτημά μας η δύναμη των πολλών», ήταν το σύνθημα για το «Εύκαρπον» της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. «Όταν κερδίζεις κάτι με κόπο και ιδρώτα, δύσκολα το χάνεις», είναι άλλη μια χαρακτηριστική ρήση των ιδρυτών και η βιωσιμότητα σε πείσμα της κρίσης είναι το βασικό μέλημα του συνεταιρισμού.

Η θεωρία των υπέρ τροφών , δηλαδή των τροφίμων που η περιεκτικότητα τους σε θρεπτικά συστατικά παρέχει περισσότερα οφέλη για την υγεία σε σχέση με άλλα τρόφιμα, είναι ελκυστική και έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των καταναλωτών. Είναι γνωστό ότι ορισμένα συστατικά ορισμένων τροφίμων μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευεργετικά, γιατί περιέχουν μια ασυνήθιστα υψηλή περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικά, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία, μέταλλα. Ο όρος είναι ουσιαστικά εργαλείο του μάρκετινγκ και αφορά μη ιατρικό χαρακτηρισμό που διαδόθηκε στα μέσα ενημέρωσης και αναφέρεται σε τρόφιμα με ιδιότητες που προάγουν την υγεία και μειώνουν τον κίνδυνο μιας αρρώστιας. Τι σημαίνουν όλα αυτά; Ότι αν ακολουθείς σωστή και προσεγμένη διατροφή με πολλά φρούτα και λαχανικά, δε θα σου λείψουν απαραίτητα οι... υπέρ τροφές. Αλλά για βιαστικούς, αμελείς και αγχώδεις είναι μια κάποια λύση και άλλωστε οι μεγάλες πωλήσεις γίνονται συνήθως πάνω στα σύμβολα και όχι πάνω στην ανάγκη: Reason not the need, που έλεγε και ο βασιλιάς Ληρ!

Το μεγάλο στοίχημα για την Εύκαρπον είναι οι εξαγωγές. Οι μαρμελάδες και τα αποξηραμένα φρούτα δεν έχουν πρόβλημα στη μεταφορά και τη συντήρηση, αλλά για το φρέσκο φρούτο οι προκλήσεις είναι πιο μεγάλες. Στόχος παραμένει η αύξηση της διάρκειας ζωής των φρέσκων υπέρ τροφών, που διατίθενται σε συσκευασίες των 100 γραμμαρίων. Αυτή τη στιγμή, μπορούν να διατηρηθούν στο ράφι 7-10 ημέρες στους 1-2 βαθμούς. Ειδικά, το νωπό γκότζι μπέρι είναι ευπαθές και ευαίσθητο προϊόν και υπάρχει γι αυτό τεράστιο ενδιαφέρον στην Ευρώπη.

Το χρονικό μιας εξωστρεφούς επιχειρηματικής περιπέτειας

Το 2011, στο ξεκίνημα της μεγάλης κρίσης, δύο φίλοι από την Αθήνα αποφάσισαν ότι ήρθε η ώρα να βάλουν μπροστά μία ιδέα που είχαν από το 2005 και αφορούσε τη μεταφορά κάθε δραστηριότητάς τους μακριά από την Αθήνα. Όλο εκείνο το φορτισμένο καλοκαίρι έκαναν μια διεξοδική έρευνα αγοράς και αποφάσισαν ότι η πιο ελκυστική ιδέα αφορούσε στην καλλιέργεια «Yπερτροφών» στη Θεσσαλία.

Μέχρι τον Σεπτέμβρη είχαν ήδη πάρει όλες οι αποφάσεις, είχε γίνει η παραγγελία των φυτών και είχε διαμορφωθεί κατάλληλα και το επιλεγμένο αγροτεμάχιο. Στη γρήγορη λήψη των αποφάσεων βοήθησε το επιχειρηματικό πνεύμα της παρέας όσο και η συνάφεια του αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ενός.

Ήδη στις 30 Οκτωβρίου πέντε στρέμματα Λύκιο (Goji Βerry) είχαν φυτευτεί στην περιοχή της Ματαράγκας Καρδίτσας. Όμως, επειδή είναι γνωστό ότι μόνο ο πρωτογενής τομέας δεν αρκεί για την επίτευξη ενός καλού βιοτικού επιπέδου στην επαρχία, αλλά και τα πέντε στρέμματα είναι ελάχιστα σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά, κρίθηκε αναγκαίο να σχεδιαστεί το επόμενο βήμα.

Η απάντηση βρέθηκε μέσα στην ελληνική ιστορία και δεν ήταν άλλη από το συνεταιριστικό κίνημα. Ένα συνεταιριστικό κίνημα απαλλαγμένο από βάρη και λάθη των τελευταίων δεκαετιών που λειτουργεί σύμφωνα με τις ιδρυτικές αρχές του συνεργατισμού.

Και έτσι άμεσα στις 17 Δεκεμβρίου του 2011 έγινε το πρώτο κάλεσμα στην Καρδίτσα για τη δημιουργία ενός Συνεταιρισμού Νέας Γενιάς με σκοπό την παραγωγή, τη μεταποίηση, τη συσκευασία και την εμπορία Υπέρ τροφών (Γκότζι, Μύρτιλο, Αρώνια, Ιπποφαές) που οδήγησε στην σύσταση του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγής και Εμπορίας Υπερτροφών «Εύκαρπον».

Η εξάπλωση της καλλιέργειας σε διάφορα σημεία της χώρας έδωσε τη δυνατότητα για διασπορά, μειώνοντας τους κινδύνους από φυσικές καταστροφές. Το «Eύκαρπον» έγινε γρήγορα ο πρώτος συνεταιρισμός παραγωγής φρέσκων υπέρ τροφών, που καθετοποίησε τις παραγωγικές του δυνάμεις, και μπήκε στον τομέα της μεταποίησης με ιδιόκτητο εργοστάσιο επεξεργασίας. Στις πρότυπες διαδικασίες που ακολουθούν περιλαμβάνονται η λειτουργία βιολογικού καθαρισμού, η χρήση φυσικού αερίου και η υψηλή τεχνολογία στην παραγωγή ατμού.

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν μπει σε λειτουργία οι γραμμές παραγωγής μαρμελάδας, αφυδατωμένου και συσκευασίας φρέσκου καρπού και τα προϊόντα τους βρίσκονται ήδη σε πολλά κεντρικά σημεία πώλησης. Τα μέλη έχουν ξεπεράσει τα 120, τα καλλιεργήσιμα στρέμματα έχουν ξεπεράσει τα 600 και η εξωστρεφής επιχειρηματική περιπέτεια έχει ξεκινήσει.

Λύκιο (Goji Βerry)

Το Γκότζι περιέχει 18 αμινοξέα εκ των οποίων τα 8 είναι βασικά για τον ανθρώπινο οργανισμό (ισολευκίνη, τρυπτοφάνη, λευκίνη, αργινίνη κ.α), 11 απαραίτητα μέταλλα και 22 ιχνοστοιχεία (Γερμάνιο και Σελήνιο με ισχυρή αντικαρκινική δράση, Ασβέστιο, Κάλιο, Σίδηρο και Ψευδάργυρο κ.α), 8 πολυσακχαρίτες και 6 μονοσακχαρίτες, 6 απαραίτητες βιταμίνες με υψηλότερη συγκέντρωση αυτή της βιταμίνης C, 5 καροτενοειδή (β-καροτίνη, ζεαξανθίνη, λουτείνη, λυκοπένιο, κρυπτοξανθίνη και αξανθοφίλη), 5 ακόρεστα λιπαρά οξέα παρόμοια με αυτά που υπάρχουν στο λάδι της ελιάς, β-σιτοστερόλη και πολλές φαινόλες με αντιοξειδωτική δράση.

Αρώνια

Το μοναδικό φρούτο του δάσους που έχει την ιδιότητα να απομακρύνει τα βαρέα μέταλλα από τον οργανισμό. Η καθημερινή κατανάλωση Αρώνιας πιστεύεται πως έχει μία θετική επιρροή στο στομάχι, προστατεύοντάς το από προβλήματα και ασθένειες του πεπτικού συστήματος. Το υψηλό αντιοξειδωτικό επίπεδο αυτών των μούρων μειώνει τους θρόμβους στο αίμα και τις καρδιαγγειακές ασθένειες. Ο καρπός της Αρώνιας περιέχει βιταμίνες: Α, Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β9, C, E, K, P. Το πιο χαρακτηριστικό της Αρώνιας είναι η ασύγκριτα υψηλή περιεκτικότητα των ζωτικών πολυφαινολών της βιταμίνης P.

Στη διεθνή φαρμακευτική κλίμακα των φυτών από 1-5, η Αρώνια ανήκει στην 1η.

Μύρτιλο

Μύρτιλο, ένας καρπός πλούσιος σε αντιοξειδωτικές βιταμίνες Α, Β6, C, Ε, Κ και β-καροτένιο. Επίσης σε σάκχαρα, σε κάλιο, μαγνήσιο, φωσφόρο, ανόργανα οξέα, μεταλλικά άλατα, πηκτίνη και φυτικές ίνες. Φτωχός σε νάτριο, λιπαρά και θερμίδες και γι’ αυτό εντάσσεται στις φυσικές τροφές μεγάλης ενέργειας που κρατούν το σώμα υγιές και νεανικό.

Ιπποφαές

Το ιπποφαές περιέχει περισσότερα από 190 φυτοθρεπτικά συστατικά, δηλαδή ουσίες που μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακών παθήσεων, διαβήτη και ορισμένων μορφών καρκίνου.

Το ιπποφαές περιέχει βιταμίνη C περισσότερη από τη φράουλα, το ακτινίδιο, το πορτοκάλι, την ντομάτα, το καρότο και τον κράταιγο, βιταμίνη Α, Ε, D, Κ, βιταμίνες του συμπλέγματος Β, β-σιτοστερόλη, φλαβονοειδή, καροτενοειδή όπως α-καροτένιο, β-καροτένιο, λυκοπένιο, ζεαξανθίνη και λουτεΐνη. Μέταλλα και ιχνοστοιχεία όπως μαγνήσιο, σίδηρο, φώσφορο, χαλκό, κάλιο, νάτριο, σελήνιο και ψευδάργυρο, αλλά και λιπαρά οξέα όπως ω-3, ω-6, ω-9 και το σπάνιο ω-7.

