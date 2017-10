Eurogroup: Επιστρέφει η τρόικα 23 Οκτωβρίου. Το αντίο του Σόιμπλε με δώρα έκπληξη

Είναι «ισχυρή και κοινή η αντίληψη» ότι η τρίτη αξιολόγηση του ελληνικού προγράμματος πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2017, δήλωσε χθες από το Λουξεμβούργο ο πρόεδρος του Eurogroup Γέρουν Ντάισελμπλουμ.

«Η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί το θετικό κλίμα που έχει επιστρέψει, πρόσθεσε στη συνέχεια ο Γ. Ντάισελμπλουμ.

Στις 23 Οκτωβρίου η επιστροφή

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ ανέφερε ότι οι επικεφαλής των θεσμών θα επιστρέψουν στην Αθήνα μετά τα μέσα Οκτωβρίου, ενώ πιο συγκεκριμένος ήταν ο επίτροπος Οικονομίας Πιερ Μοσκοβισί, ο οποίος ανέφερε ότι οι επικεφαλής των θεσμών πρέπει να έχουν πάει στην Αθήνα ως τις 23 Οκτωβρίου.

Παραμένει ο Ντάισελμπλουμ

Στο μεταξύ όπως ανακοινώθηκε, ο Γερούν Ντάισελμπλουμ θα παραμείνει Πρόεδρος του Eurogroup ακόμα και μετά το σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, με τη συναίνεση των Κρατών Μελών της ευρωζώνης, ως το τέλος της κανονικής του θητείας τον Ιανουάριο.

Ο Γερούν Ντάισελμπλουμ ενημέρωσε τους ομολόγους του πως η κυβέρνηση θα σχηματιστεί στις 28 Οκτωβρίου και ενημέρωσε πως θα ήθελε να παραμείνει ως το τέλος της θητείας του. Η εκλογή του νέου Προέδρου θα γίνει στη συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου και ο νέος Πρόεδρος θα αναλάβει με το νέο έτος. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν τις εκλογές.

H βασική συζήτηση του eurogroup ήταν αυτή που αφορούσε το μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και ειδικότερα τον ρόλο του ESM, σε περιόδους κρίσεων, τον ρόλο του στην τραπεζική αγορά και τέλος το πως θα διοικείται και πως θα ενταχθεί στο θεσμικό πλαίσιο της ΕΕ.

Τελευταίο Eurogroup για τον Β. Σόιμπλε

Σε ό,τι αφορά την αποχώρηση του Bόλφγκαγκ Σόιμπλε, ο Γερούν Ντάισελμπλπουμ ενημέρωσε τον Τύπο ότι "μια σειρά από συνάδελφοι επανέφεραν στην μνήμη τους πολλές στιγμές, με πρωταγωνιστή τον Γερμανό πολιτικό", ο οποίος όπως είπε "βρίσκεται 45 χρόνια στην εσωτερική πολιτική, και ήταν ενεργός τόσο στο σχηματισμό του κοινού νομίσματος όσο και της ίδιας της ΕΕ και την ΕΕ". "Ήταν ενεργός στα χρόνια της κρίσης", τόνισε και εξήγησε: “κάποιοι λένε ότι ο Σόιμπλε ήταν επιβλητικός λόγω της Γερμανίας, αλλά όχι έχει να κάνει με την σοφία του, την εμπειρία του και την βαθιά του πίστη στην Ευρώπη” είπε ο Γερούν Ντάισελμπλουμ.

“Πάντα πίστευα ότι πάντα έβαζε το σταθερό και μακροπρόθεσμο συμφέρον του ευρώ πάντα πάνω από όλα, τον ευχαριστήσαμε και του ευχηθήκαμε ό,τι καλύτερο”, κατέληξε ο Πρόεδρος του eurogroup.

To eurogroup ενέκρινε και την 6η έκθεση μετά το πρόγραμμα για την Πορτογαλία, επευφημώντας την εξαιρετική πρόοδο της χώρας αυτής, αλλά επέστησαν την προσοχή των αρχών στον όγκο του ιδιωτικού χρέους και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τον Επίτροπο Πιέρ Μοσκοβισί.

Τα αποχαιρετιστήρια δώρα στον Β. Σόιμπλε

Με τον δικό τους τρόπο αποχαιρέτησαν τον γερμανό υπουργό Οικονομικών Β. Σόιμπλε οι ομόλογοί του στο Eurogroup.

Όλοι συμμετέχοντες έγραψαν τις ευχές τους προς τον Σόιμπλε σε μια σημαία της ΕΕ.

«Τίποτε δεν θα είναι ακριβώς το ίδιο», έγραψε ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε συμμετείχε για τελευταία φορά στη συνεδρίαση του Eurogroup, καθώς έπειτα από 8 χρόνια αποχωρεί από τον υπουργικό θώκο, αναλαμβάνοντας καθήκοντα προέδρου στο γερμανικό κοινοβούλιο.

the very last #Eurogroup & #eurozone with #Germany FinMin Wolfgang #Schauble - believe or not it was fun to have him around. #EU #EMU #euro pic.twitter.com/VQ4udMaRyR