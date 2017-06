Πουλήθηκε το The Mall Athens. Ποιος Ελληνας το αγόρασε

Νέο ιδιοκτήτη έχει πλέον το εμπορικό κέντρο The Μall Athens αφού έδωσε τα χέρια με την εταιρεία Irere Property Investments Luxembourg (πρώην HSBC Property Investments Luxembourg) και πλέον περνάει στα χέρια του το 100% του The Mall. Ο λόγος για τον Γιάννη Λάτση και την Lamda Development που ανήκει στον όμιλο του εφοπλιστή.



Σημειώνεται ότι η HSBC κατείχε μέχρι πρότινος το 50% του εμπορικού κέντρου, ενώ το σύνολο της επένδυσης από την πλευρά της Lamda ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα 200 εκατ. ευρώ.



Συγκεκριμένα υπήρξε συμφωνία για τη μεταβίβαση από την Irere 4.402.368 μετοχών της εταιρείας Lamda Olympia Village Ανώνυμη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Ακινήτων» (LOV), οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV.



Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Lamda θα κατέχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της LOV, στην οποία ανήκει το Εμπορικό Κέντρο «The Mall Athens». Σημειώνεται, ότι η συνολική αξία αποτίμησης του «The Mall Athens» διαμορφώνεται σε 381,2 εκ. ευρώ.



Η μεταβίβαση των μετοχών αναμένεται να ολοκληρωθεί κατόπιν της έγκρισης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών και εφόσον συμφωνηθεί η επέκταση της δανειακής σύμβασης της LOV για τουλάχιστον τρία επιπλέον έτη.



Τι είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development



O Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, κ. Οδυσσέας Αθανασίου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η επένδυση αυτή ύψους σχεδόν 200 εκατ., αποτελεί μια σημαντική εξέλιξη τόσο στρατηγικά όσο και οικονομικά για την LAMDA Development, σηματοδοτώντας τη συνέχεια της συνεργασίας μας με τη Värde Partners. Η απόκτηση του 100% του The Mall Athens, το οποίο απασχολεί 2.500 εργαζομένους, διαθέτει περισσότερα από 200 καταστήματα και φιλοξενεί πάνω από 11.000.000 επισκέπτες το χρόνο, είναι μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις της χώρας και αποτυπώνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας στις μακροχρόνιες προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας.



Να σημειωθεί ότι η LAMDA Development, εν μέσω κρίσης, έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις 0,5 δισ. ευρώ στηρίζοντας με τον καλύτερο τρόπο την απασχόληση και την οικονομία σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη περίοδο για τη χώρα».



Υπενθυμίζεται ότι η Lamda έχει συμφωνήσει με τη Värde Partners (μέσω θυγατρικής της) για την είσοδο της Värde στο μετοχικό κεφάλαιο της νεοϊδρυθείσας θυγατρικής εταιρείας Lamda Malls A.E., η οποία κατέχει τις μετοχές των εταιρειών LAMDA Δομή Α.Ε. και Πυλαία Α.Ε. και στις οποίες ανήκουν τα Εμπορικά Κέντρα Golden Hall και Mediterranean Cosmos, αντίστοιχα.

Το προφίλ του The Mall



Θυμίζουμε ότι το Mall Athens ξεκίνησε τη λειτουργία το Νοέμβριο του 2005, αποτελώντας προορισμό αγορών και διασκέδασης.



Έχει 5 διαφορετικά επίπεδα και στεγάζει 200 καταστήματα, εμπορικού και ψυχαγωγικού ενδιαφέροντος σε διαθέσιμη έκταση 58.000 τ.μ. Επίσης διαθέτει 90.000 τ.μ. υπόγειων χώρων. Εκτιμάται ότι από τη λειτουργία του εμπορικού κέντρου έχουν δημιουργηθεί περίπου 2.500 μόνιμες νέες θέσεις εργασίας.



Η διαχείριση και εκμετάλλευση του The Mall Athens πραγματοποιείται από τη θυγατρική της Lamda Development, Mall Management Services A.E., ενώ το εμπορικό κέντρο είναι ιδιοκτησία της εταιρείας Lamda Olympia Village A.E.