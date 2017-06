Σόιμπλε: Στόχος είναι μέσα στο 2018 η Ελλάδα να βγει στις αγορές

«Βρισκόμαστε και στην Ελλάδα στον δρόμο της οικονομική ανάκαμψης και αυτό συνετέλεσε στο να κλείσουμε την αξιολόγηση του δεύτερου προγράμματος επιτυχώς», ανέφερε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, απαντώντας σε ερωτήσεις, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, στο Λουξεμβούργο, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Ecofin.



Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση δύσκολη, που διήρκεσε πολύ, και τόνισε πως «τελικά έχει θετική επίπτωση για την Ελλάδα, διότι βρίσκεται σε καλύτερο δρόμο και αν τον συνεχίσει, τότε θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι».



Επιπλέον ανέφερε ότι ο στόχος του προγράμματος είναι στα μέσα της επόμενης χρονιάς να μπορέσει η Ελλάδα να βγει στις αγορές, επισημαίνοντας ότι «εάν επιτύχει, πράγμα για το οποίο συνηγορούν πολλά ότι μπορεί να συμβεί, τότε είμαστε σε καλό δρόμο».



Παραδέχθηκε ότι «ζητάμε από τους πολίτες στην Ελλάδα πολλά», προσθέτοντας ότι «το ερώτημα είναι πώς θα βρει η Ελλάδα το δρόμο της, πώς θα προχωρήσει στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε να καταστεί ανταγωνιστική, για να μπορέσει να σταθεί στα δικά της πόδια» και σημείωσε πως αυτό «είναι μια απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, είναι ένα θέμα εθνικής κυριαρχίας, όπως επίσης είναι θέμα του ελληνικού Κοινοβουλίου και του ελληνικής κυβέρνησης».



Αναφερόμενος στη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμμα ανέφερε ότι το γεγονός ότι η χρηματαδότηση από το Ταμείο θα γίνει αργότερα «είναι μεν μια απόκλιση από την προηγούμενη συμφωνία, αλλά δεν έχει αποφασιστική σημασία», «η χρηματοδότηση του προγράμματος εκ μέρους του ΔΝΤ δεν είναι αποφασιστικής σημασίας, ενώ βασικής σημασίας είναι η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων για να γίνει η οικονομία πιο ανταγωνιστική, να βελτιωθούν τα δημοσιονομικά της Ελλάδας».



Επίσης, εξέφρασε την άοψη ότι η επιτροπή του γερμανικού Κοινοβουλίου θα υπερψηφίσει τη χθεσινή συμφωνία γιατί δεν πρόκειται για ουσιαστική διαφοροποίηση από τα συμπεφωνημένα του περασμένου Μαΐου σε ό,τι αφορά στην συμμετοχή του ΔΝΤ.

Πιτέλα: Οι καθυστερήσεις κρατούν ομήρους τους Έλληνες





Οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές, με ανακοίνωση που εξέδωσαν σήμερα από τις Βρυξέλλες, χαιρετίζουν την επίτευξη συμφωνίας χθες στο Eurogroup, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη συγκεκριμενοποίησης, το ταχύτερο δυνατό, των μέτρων για το ελληνικό δημόσιο χρέος.



Ο πρόεδρός τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τζιάνι Πιτέλα αναφέρει ότι οι καθυστερήσεις κρατούν ομήρους τους Έλληνες και ότι τώρα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.



Τονίζει τέλος ότι η πολιτική ομάδα του αναμένει τη συγκεκριμενοποίηση, εντός των προσεχών μηνών, των μέτρων για το ελληνικό χρέος, χαιρετίζοντας ταυτόχρονα το γεγονός ότι μετά τη χθεσινή συμφωνία στο Συμβούλιο, δίνεται στην Ελλάδα η δυνατότητα άσκησης αναπτυξιακών πολιτικών.



Τσίπρας για Eurogroup: Ώθηση στην οικονομία, πάμε προς το τέλος της κρίσης



«Η απόφαση της Eurogroup αποτελεί σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία, καθώς μία δυναμική ανάκαμψη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη», τονίζει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, με αναρτήσεις του στο Twitter, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η απόφαση αποτελεί ισχυρή δέσμευση προς τον στόχο για την έξοδο της Ελλάδας από μία κρίση που έβλαψε την κοινωνία και την οικονομία της.



Ειδικότερα, στις δύο αναρτήσεις του στον διεθνή (αγγλόφωνο) λογαριασμό του στο Twitter, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημειώνει:



«Η απόφαση της Eurogroup αποτελεί σημαντική ώθηση στην ελληνική οικονομία, καθώς μία δυναμική ανάκαμψη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη» (Eurogroup's decision is an important boost to the Greek economy, as a dynamic recovery is already underway).



«Η Ελλάδα βρίσκεται καθ' οδόν στο να τερματίσει μία κρίση που βλάπτει την κοινωνία και την οικονομία μας. Η απόφαση αυτή αποτελεί μία ισχυρή δέσμευση για αυτόν τον στόχο». (Greece is on its way to put an end to a crisis that harmed our society and economy. This decision provides a strong commitment to this goal).

Παπαδοπούλου: Η απόφαση του Eurogroup δίνει προοπτική για ανάπτυξη





«Αποσπάσαμε την καλύτερη δυνατή συμφωνία δεδομένων των συνθηκών. Με ρεαλιστικούς όρους και με σκληρή διαπραγμάτευση πετύχαμε καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που τέθηκε στο τραπέζι στις 22 Μαΐου» ανέφερε η εκπρόσωπος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Μανταλένα Παπαδοπούλου, σε παρέμβασή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.



«Η απόφαση του Eurogroup δίνει μια προοπτική για ανάπτυξη στη χώρα. Το προηγούμενο διάστημα υπήρχαν στο τραπέζι παράλογες αξιώσεις, οι οποίες απετράπησαν και κατά συνέπεια η καθυστέρηση, που υπήρξε, δικαιώνει την κυβέρνηση όσον αφορά το αποτέλεσμα» είπε η κ. Παπαδοπούλου, προσθέτοντας: «Δεν υιοθετήσαμε τη λογική της αντιπολίτευσης για «τόσα μέτρα και άλλα μέτρα»». Διαπίστωσε, δε, «έκδηλη αμηχανία της ΝΔ για το αφήγημά της και την καταστροφολογία της που δεν της βγαίνει».



Έκανε επίσης λόγο για «σαφή δέσμευση ότι με τη λήξη του προγράμματος θα υλοποιηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για τη ρύθμιση του χρέους, ενώ ήδη εφαρμόζονται τα βραχυπρόθεσμα».



Ως προς τη θέση του ΔΝΤ είπε ότι το Ταμείο, προκειμένου να συμμετέχει είχε θέσει «δυο ζητήματα: α) το δημοσιονομικό με μέτρα που θα τύχουν εφαρμογής από το 2019 και μετά και β) το θέμα της ρύθμισης του χρέους».



«Την ίδια περίοδο αναμένουμε να ξεκινήσει η εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Διαμορφώνεται πλέον ένα κλίμα σταθερότητας και μια σαφήνεια στους όρους για τους επενδυτές και δημιουργείται ένας καθαρός διάδρομος για να υπάρχει σταθερότητα στην οικονομία» πρόσθεσε.



Όσον αφορά τα πλεονάσματα υπενθύμισε ότι «ο κ. Σόιμπλε που με τις τωρινές δηλώσεις του έχει φθάσει στο σημείο να παραποιεί τη χθεσινή απόφαση του Eurogroup, μέχρι πρότινος επέμενε για υψηλά πλεονάσματα για 10 χρόνια και τελικά δεν είναι για 10 χρόνια, αλλά μέχρι το 2022».



«Από το 2010 η χώρα μας ζούσε σε ασφυξία και με την ευθύνη όσων τώρα μας επικρίνουν» είπε η κ. Παπαδοπούλου, χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντικό το γεγονός ότι «πετύχαμε να υιοθετηθεί η ρήτρα ανάπτυξης με την οποία θα μπορούμε να αποπληρώνουμε με πιο λογικούς όρους το χρέος και να πάρει μια γερή ανάσα η ελληνική οικονομία και πλέον μπαίνουν γερά θεμέλια ώστε να οδηγηθούμε σε αναπτυξιακή πορεία».



Υπογράμμισε ότι το μεγάλο στοίχημα πλέον «από την στιγμή που αναγνωρίζεται ότι η Ελλάδα είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της και μπορεί να προχωρήσει σε έναν αναπτυξιακό διάδρομο, είναι να σηκώσουμε τα μανίκια και να δούμε πως μπορούμε να βάλουμε σε τάξη το κράτος, να πατάξουμε τη γραφειοκρατία και να εφαρμόσουμε πολιτικές που θα επιτρέπουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα».



Τέλος, η εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ είπε ότι «δεν έφυγε ο κ. Καμμένος από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε από τις αρχές και αξίες που είχε».

Χαρίτσης για Eurogroup: Ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη



Το μέγεθος της δόσης που θα έρθει στην Ελλάδα σχεδόν μονοπώλησε το ενδιαφέρον του πολιτικού κόσμου. Όμως ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης, ίσως και λόγω «επαγγελματικής διαστροφής», υπογράμμισε την αναπτυξιακή προοπτική που ανοίγεται με την απόφαση του Λουξεμβούργου και μίλησε μάλιστα για ισχυρή ώθηση στην ελληνική οικονομία.



Ωστόσο, και οι δανειστές επεφύλαξαν καλά λόγια για τον αναπληρωτή υπουργό καθώς αναγνώρισαν τις εξαιρετικές επιδόσεις που καταγράφονται στο πεδίο της απορρόφησης κοινοτικών πόρων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην απόφαση του Eurogroup γίνεται ρητή αναφορά στην «εξαιρετική ενεργοπόιηση ευρωπαϊκών πόρων» με στόχο την ενίσχυση των θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη.



«Πλέον έχουμε στα χέρια μας όλα εκείνα τα εργαλεία που δημιουργούν έναν καθαρό διάδρομο για το επόμενο διάστημα έτσι ώστε να υλοποιηθεί και η βασική δέσμευση της κυβέρνησή μας που λέει ότι εμείς θα βγάλουμε τη χώρα από τα μνημόνια, θα αρθεί η επιτροπεία και θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να επιστρέψει με όρους δικαιοσύνης στην ανάπτυξη» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού και Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Πρακτορείο FM 104,9.

Μακρόν για Eurogroup: «Καλή» συμφωνία, αλλά όχι «οριστική



Ο Εμανουέλ Μακρόν φαίνεται ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τα σχέδιά του για συνολική ρύθμιση του χρέους των χωρών-μελών της Ευρωζώνης, κάτι που άφησε να διαφανεί σχολιάζοντας την απόφαση του Eurogroup της Πέμπτης για την Ελλάδα.



Συγκεκριμένα, ο Γάλλος πρόεδρος χαιρέτισε την "καλή συμφωνία", σε "αυτό το στάδιο", που επιτεύχθηκε ανάμεσα στην Ελλάδα και στους πιστωτές της προκειμένου να αποφευχθεί μια νέα κρίση στην Αθήνα, υπογραμμίζοντας πως η συμφωνία αυτή "δεν είναι οριστική".



"Ήταν σημαντικό να έχουμε αυτή τη συμφωνία, σε αυτό το στάδιο, για να έχουμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις και να συνοδεύσουμε την Ελλάδα στις μεταρρυθμίσεις που μόλις εκπλήρωσε και που ήταν δύσκολες μεταρρυθμίσεις", δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Ισπανό πρωθυπουργό Μαριάνο Ραχόι στο Ελιζέ.





newsbeast