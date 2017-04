Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ύποπτο πακέτο έξω από τον Λευκό Οίκο

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ καθώς στον περιβάλλοντα χώρα του Λευκού Οίκου έχει εντοπιστεί ύποπτο αντικείμενο.



Αυτή την ώρα έχει εκκενωθεί δρόμος στο εξωτερικό του Λευκού Οίκου προκειμένου να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος, ενώ σύμφωνα με το CBS News το αντικείμενο έχει βρεθεί στον φράχτη της βόρειας πλευράς.



Να σημειωθεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ αυτές τις ημέρες βρίσκεται στο Μαρ - α Λαγκο της Φλόριντα.

