Σε οριακό σημείο οι διαπραγματεύσεις. Παραμένουν τα αγκάθια

Σε οριακό σημείο φαίνεται πως οδηγούνται οι διαπραγματεύσεις με την τρόικα, με τα "αγκάθια" να παραμένουν, την Αθήνα να κάνει ανοιχτά λόγο για προσπάθεια εμπλοκής και τον Αλέξη Τσίπρα να αιφνιδιάζει βάζοντας στο τραπέζι το ενδεχόμενο Συνόδου Κορυφής εάν δεν υπάρξει λύση στο Eurogroup της Μάλτας.

Πάντως, η επίτευξη τεχνικής συμφωνίας στο Eurogroup της Μάλτας, την Παρασκευή, φαντάζει δύσκολη ύστερα και από το «ναυάγιο» στις συζητήσεις μεταξύ του οικονομικού επιτελείου και των δανειστών στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, η βραδινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ των δύο πλευρών ακυρώθηκε και δεν αποκλείεται να πραγματοποιηθεί σήμερα πριν από την αναχώρηση του Ευκλείδη Τσακαλώτου για το άτυπο Eurogroup στη Μάλτα ή να υπάρξει δια ζώσης επαφή πριν από την έναρξη της συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ευρωζώνης.

«Αγκάθι» παραμένει ο χρόνος εφαρμογής των νέων επώδυνων μέτρων, ενώ ήδη άρχισε να πλανάται το «φάντασμα» και πρόσθετων μέτρων σε περίπτωση που οι καθυστερήσεις συνεχιστούν.

Η Αθήνα όμως φαίνεται πως αντιμετωπίζεται θετικά το σενάριο συμβιβασμού, που όπως μετέδωσε το Bloomberg προβλέπει: Οι περικοπές στις συντάξεις (προσωπική διαφορά) να τρέξουν το 2019. Η μείωση στο αφορολόγητο όριο (επίσης 1% του ΑΕΠ) να μεταφερθεί για το 2020. Αν διαπιστωθεί το 2018 ότι δεν πιάνονται οι στόχοι για πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ τα φορολογικά μέτρα θα λειτουργήσουν ως δικλείδα ασφαλείας και θα έρθουν ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή το 2019. Το σενάριο αυτό ισχύει "περίπου" δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος.

Εν τω μεταξύ, ο Πιερ Μοσκοβισί, με ανάρτησή του στο Twitter, χαρακτήρισε εφικτή τη συμφωνία και πρόσθεσε ότι για αυτό θα πιέσει η Κομισιόν στη Βαλέτα. «Η συμφωνία για την Ελλάδα είναι εφικτή αν όλοι οι εταίροι συμμετέχουν με καλή πίστη. Η Κομισιόν θα πιέσει για αυτό στο Eurogroup στη Βαλέτα», έγραψε ο Επίτροπος Οικονομικών.

Agreement on #Greece is within reach if all partners engage in good faith. @EU_Commission will push for this at the #Eurogroup in Valletta