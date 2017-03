Νέα δεδομένα στη διαπραγμάτευση. Ξαφνική συμμαχία ΔΝΤ - ΕΚΤ

Νέα δεδομένα μπήκαν στη διαπραγμάτευση, απειλώντας τις προσδοκίες για συμφωνία πριν το άτυπο Eurogroup. Αποδυνάμωση Ντάισελμπλουμ βλέπουν οι Βρυξέλλες. Τα μπρος-πίσω του ΔΝΤ και γιατί «περιμένει» την εαρινή σύνοδο. Προσπάθειες να επιστρέψουν άμεσα οι θεσμοί.

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει κάνει ξαφνική στροφή στις διαπραγματεύσεις με την Αθήνα και τώρα γέρνει προς τις απαιτήσεις του ΔΝΤ, ιδιαίτερα στα εργασιακά», αποκαλύπτει στο Euro2day.gr υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος της Ευρωζώνης με γνώση των συνομιλιών μεταξύ Αθήνας και δανειστών.

«Η ΕΚΤ ασπάζεται τώρα τις ιδέες του ΔΝΤ και πλέον έχουν παρόμοια στάση στις διαπραγματεύσεις, με την Κομισιόν να κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει. Ομως επειδή η Κομισιόν δεν είναι πιστωτής, οι τελικές αποφάσεις πάνε προς τους υπουργούς Οικονομικών και εκεί ακόμα δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα».

«Σίγουρα η Κομισιόν, όπως είπε και ο πρόεδρος Γιούνκερ στη Ρώμη, θέλει να κλείσει η αξιολόγηση στις 7 Απριλίου και πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση γιατί το θέμα επείγει, όμως, το τοπίο άλλαξε με τη νέα στάση της ΕΚΤ και όπως αντιλαμβάνεστε, η διαπραγμάτευση μπορεί να κρατήσει μέχρι και τον Μάιο, εάν δεν υποχωρήσει κάποια πλευρά». Γίνονται προσπάθειες, όμως, να επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα ακόμα και αυτή την εβδομάδα.

Όπως αναφέρει η έκθεση προόδου, το μομέντουμ υπάρχει, αλλά όλα εξαρτώνται από τη στάση της Αθήνας και κατά πόσο θα υποχωρήσει. Μια συμμαχία ΕΚΤ-ΔΝΤ στα εργασιακά αφήνει λίγες ελπίδες για υποχώρηση αυτής της πλευράς, με αποτέλεσμα η Αθήνα να πιέζεται ακόμα περισσότερο.

Ο αξιωματούχος αναφέρεται και στον υπηρεσιακό πλέον πρόεδρο του Eurogroup, λέγοντας ότι «οι θέσεις του κ. Ντάισελμπλουμ έχουν αποδυναμωθεί σημαντικά μετά και τις επίμαχες δηλώσεις του και θα είναι μεγάλη πρόκληση να καταφέρει να φέρει συμφωνία στο τραπέζι στις 7 Απριλίου».

Υπό αυτό το πρίσμα, «σίγουρα υπάρχουν ελπίδες, όμως τα θέματα που παραμένουν ανοικτά είναι ακανθώδη. Γίνονται προσπάθειες να αποφασιστεί η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα, όμως το Staff Level Agreement φαίνεται να είναι ακόμα μακριά».

«Καρφιά» στο ΔΝΤ

Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος «καρφώνει» το ΔΝΤ για το γεγονός πως αφήνει να φαίνεται ότι είναι ανοικτό στις προτάσεις, όμως, όταν έρθει ώρα να αποσαφηνιστούν μέτρα για να γραφτεί το SLA, εκφράζει αντιρρήσεις, με αποτέλεσμα να μπλοκάρεται η πρόοδος.

Μάλιστα στο report που δόθηκε από τους επικεφαλής των θεσμών για την πορεία των διαπραγματεύσεων, αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Progress has been made but the IMF stance continues to be ambivalent, open on method… reserved on content of the future staff level agreement». (Πρόοδος έγινε αλλά η στάση του ΔΝΤ εξακολουθεί να είναι ‘αντιμαχόμενη’… ανοικτή στη μέθοδο, επιφυλακτική στο περιεχόμενο του μελλοντικού staff level agreement).

«Για να μπορέσει να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη του Νότου, ο κ. Ντάισελμπλουμ πρέπει να κλείσει τη συμφωνία όσο πιο γρήγορα γίνεται και μάλιστα με τρόπο που να καλύπτει όλες τις πλευρές. Το βρίσκω όμως πολύ δύσκολο», αναφέρει έτερος αξιωματούχος.

Στη Ρώμη μάλιστα, σε πηγαδάκια πολιτικών, οι δηλώσεις του προέδρου του Eurogroup κυριάρχησαν, με αρκετούς να θέλουν να του δείξουν την πόρτα το συντομότερο δυνατό, λέγοντας μάλιστα ότι δεν μπορεί η Γερμανία να τον επιβάλει με το έτσι θέλω, αν και η κ. Μέρκελ γνωρίζει πολύ καλά ότι η θέση «ανήκει» στον Ισπανό Ντε Γκίντος, με δεύτερο φαβορί τον Σλοβάκο Κάζιμιρ.

Το «State of play»

Σύμφωνα με την έκθεση προόδου, στις διαπραγματεύσεις φαίνεται πως υπάρχουν εκκρεμότητες σχεδόν σε όλα τα θέματα καθώς το ένα εμπλέκεται με το άλλο σε ένα άτυπο ντόμινο.

1. Η συμφωνία για τα μέτρα που θα ψηφιστούν (pre-legislated measures).

2. Ο δημοσιονομικός χάρτης 2019-2021.

3. Οι μεταρρυθμίσεις στις συντάξεις.

4. Τα αναπτυξιακά μέτρα τα οποία θα συνδέονται με το μέγεθος των μειώσεων των συντάξεων.

5. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Στη γραμμή της δήλωσης Γιούνκερ, η έκθεση λέει χαρακτηριστικά: Collective bargaining agreement in line with Juncker’s letter from Rome and Industrial action law in line with national applicable legislation but implicit agreement for future review and in accordance with the social partners. (Συμφωνία για συλλογικές διαπραγματεύσεις κατά τα πρότυπα της δήλωσης Γιούνκερ και συνδικαλιστικό νόμο κατά τα πρότυπα της ισχύουσας νομοθεσίας, αλλά σιωπηρή συμφωνία για μελλοντική επανεξέταση σε συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους).

Το ορόσημο που περιμένει η Κομισιόν είναι οι «εαρινές προβλέψεις», καθώς θα δώσουν ώθηση στις συνομιλίες ώστε να αποσυμπιεστεί η πλατφόρμα του ΔΝΤ.

Αναμένεται να δοθεί «μάχη» στην εαρινή σύνοδο του ΔΝΤ, όπου το Ταμείο αναμένεται να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο. Ομως, όπως μαθαίνουμε, ο πρόεδρος της Κομισιόν είναι αρκετά προσεκτικός, καθώς φοβάται ότι τα αποτελέσματα της απόδοσης της ελληνικής οικονομίας μπορεί να ανατραπούν αρκετά γρήγορα, με αποτέλεσμα οποιαδήποτε πίεση προς το ΔΝΤ να υποχωρήσει, να γυρίσει εις βάρος της Ελλάδας.

euro2day