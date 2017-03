Αυτά είναι τα εταιρικά σχήματα που κατέθεσαν προσφορά για τον ΟΛΘ

Τρία και με τη... βούλα του ΤΑΙΠΕΔ είναι τελικώς τα σχήματα που κατέθεσαν δεσμευτική προσφορά για το 67% του ΟΛΘ. Όπως ανακοινώθηκε από το Ταμείο δεσμευτικές προσφορές κατέθεσαν οι:



- International Container Terminal Services Inc.



- The Peninsular and Oriental Stream.



- Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD and Terminal Link SAS.



Αντίθετα εκτός διαδικασίας εκ των εταιρειών που αναμενόταν να προσέλθουν στην τελική φάση του διαγωνισμού με δεσμευτική προσφορά έμεινε η Mitsui.



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι φάκελοι με τις προσφορές και την τεμηρίωση από τα ενδιαφερόμενα σχήματα, κατατέθηκαν στο γραφείο της Morgan Stanley Λονδίνο, καθώς η τράπεζα λειτουργεί ως οικονομικός σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ.



Ως προς τα σχήματα υπενθυμίζεται ότι το πρώτο η International Container Terminal Services Inc είναι εταιρεία από τις Φιλιππίνες. Η The Penisular and Oriental Stream είναιτο σχήμα της DP World (Dubai Ports World) από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.Τέλος το τρίτο σχήμα των Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra Investments LTD and Terminal Link SAS, αποτελείται από τη γερμανική DIEP, την θυγατρική της γαλλικής CMA Terminal Liknk SAS και την Belterra Investments συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη.



Υπενθυμίζεται ότι η Terminal Link συμφώνησε προ ημερών να ενταχθεί στο σχήμα με την DIEP και τον όμιλο Σαββίδη, βάζοντας έτσι ένα από τα μέλη της Ocean Alliance δηλαδή της συμμαχίας τακτικών γραμμών μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τη CMA.



Να σημειωθεί ότι η Mitsui, η οποία επίσης είχε εκδηλώσει προκαταρκτικό ενδιαφέρον και εμφανιζόταν ενεργή στη φάση της προεργασίας του διαγωνισμού, είχε ζητήσει να δοθεί παράταση στην προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών και κάποιες πληροφορίες μάλιστα ήθελαν την εταιρεία από την ιαπωνία να εξετάζει την κατάθεση ένστασης κατά της διαδικασίας.



Τώρα τα επόμενα βήματα στο διαγωνισμό είναι να ζητηθούν από το ΤΑΙΠΕΔ βελτιωμένες προσφορές από τους υποψηφίους, οι οποίες μάλιστα θα αντιπαραβληθούν με τις αποτιμήσεις που έχουν γίνει για λογαριασμό του Ταμείου από τους ανεξάρτητους αποτιμητές.



Μετά τη φάση του "bidding” αναμένεται να επιλεγεί ο πλειοδότης με τον οποίο και θα ξεκινήσουν άμεσα οι διαπραγματεύσεις για την ολοκλήρωση της πώλησης.



Υπενθυμίζεται ότι με βάση τη σύμβαση παραχώρησης ο παραχωρησιούχος καλείται να εκτελέσει σε διάστημα 7 ετών επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης να αυξήσει τη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων στις 550.000TEU μέσα σε διάστημα 9 ετών.



Μετά την ανάδειξη του προτιμητέου επενδυτή θα πρέπει να προχωρήσει η υπογραφή της σύμβασης, η έγκρισή της από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Επιτροπή Ανταγωνισμού και τέλος η επικύρωσή της από τη Βουλή.

