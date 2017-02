Ντάισελμπλουμ: Πολλή δουλειά ακόμη στην Ελλάδα σε φορολογικό, εργασιακά και ασφαλιστικό

Σε δήλωση του προσερχόμενος στη συνεδρίαση του Ecofin ο Γερούν Ντάισελμπλουμ έκανε λόγο για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και πως «χρειάζεται ακόμα πολύ δουλειά για το φορολογικό, τα εργασιακά και το ασφαλιστικό στην Ελλάδα»

Σε ερώτηση για το πότε θα υπάρξει επιστροφή των θεσμών στην Ελλάδα είπε ότι «αυτό είναι θέμα των θεσμών. Υποθέτω ότι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες. Δεν είμαι το αφεντικό τους».

Ο επικεφαλής του Eurogroup σημείωσε ότι θα γίνει πολύ τεχνική δουλειά στην Αθήνα.

Σε δεύτερη ερώτηση για την επιστροφή των δανειστών στην Αθήνα ο κ. Ντάισελμπλουμ είπε ότι «αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατόν» προσθέτοντας όμως ότι «δεν υπάρχει σούπερ ανάγκη. Δεν υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας για την ελληνική κυβέρνηση» αφήνοντας να εννοηθεί ότιη διαδικασία στην Αθήνα δεν θα είναι λίγων ημερών όπως υποστηρίζουν μετ’ επιτάσεως τα κυβερνητικά στελέχη.

«Όσο τα πράγματα είναι on track η εμπιστοσύνη είναι σημαντική» συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση τέλος για το πώς η Ελλάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει το δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί είπε ότι «είναι στο χέρι της της κυβέρνησης πως θέλει να επανεπενδύσει το δημοσιονομικό χώρο που θα δημιουργηθεί». Ξεκαθάρισε όμως ότι «αυτό θα είναι αντικείμενο συζήτησης με τους θεσμούς και θα επιστρέψουν με ένα τύπου επενδυτικό πακέτο, ένα θετικό πακέτο αλλά δεν είμαι εγώ που θα αποφασίσω πώς θα ξοδέψουν αυτά τα λεφτά».

#Eurogroup's Dijsselbloem: It's up to institutions to decide when to return to #Greece; the Greek gov wll decide how to use the fiscal space pic.twitter.com/UybgCjNur1