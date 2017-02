ΝΥΤ: Στροφή των Ελλήνων στη μαύρη εργασία - Δεν έχουν εναλλακτική

Η Ελλάδα είναι η κρίση που ποτέ δεν εξαφανίζεται για την ΕΕ και με μία ακόμη τεταμένη διαπραγμάτευση με τους δανειστές να έχει προγραμματιστεί για αυτή την εβδομάδα, η χώρα πασχίζει να ανακάμψει από τη μεγαλύτερη ύφεση στην ευρωζώνη, σύμφωνα με τους New York Times.



Το δημοσίευμα των New York Times δίνει έμφαση στους χιλιάδες Έλληνες που έκλεισαν τα «μπλοκάκια» τους το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα να στρέφονται πλέον στη μαύρη εργασία, όπως γράφει και ο τίτλος των New York Times.



Με την ελληνική κυβέρνηση να περνά περισσότερες αυξήσεις φόρων για να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για λιτότητα, πάνω από 21.000 αυτοαπασχολούμενοι και μικρές επιχειρήσεις έχουν κάνει παύση δραστηριότητας τους τελευταίους δύο μήνες. Όμως, πολλοί από αυτούς, δεν διακόπτουν πραγματικά τις εργασίες τους, επισημαίνει το άρθρο.



«Οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους συνεχίζουν να εργάζονται. Ομως τώρα θα το κάνουν στην αγορά της μαύρης εργασίας. Λένε ότι χρειάζονται έναν τρόπο για να επιζήσουν», δήλωσε στους New York Times ο Δημήτρης Τσαμόπουλος, λογιστής.



«Λίγα προβλήματα είναι πιο βαθιά ριζωμένα- ή δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν- από την παραοικονομία, η οποία φαίνεται να ενισχύεται ξανά, καθώς τα νέα μέτρα λιτότητας αναγκάζουν τους κάποτε νομοταγείς Ελληνες να καταφύγουν στη μαύρη εργασία», σημειώνουν οι New York Times. «Η αγορά μαύρης εργασίας στην Ελλάδα εκτιμάται στο 20-25% του ΑΕΠ, καθώς περισσότεροι σταματούν να δηλώνουν το εισόδημά τους για να αποφύγουν να πληρώσουν φόρους που, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, έχουν αυξηθεί έως και κατά 70% του ατομικού ακαθάριστου εισοδήματος», προσθέτει το δημοσίευμα.



«Η καρδιά του ζητήματος είναι ότι ένας συνεχώς αυξανόμενος αριθμός πολιτών και επιχειρηματιών απλά δεν έχουν πλέον τους πόρους για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες φορολογικές υποχρεώσεις τους», υπογράμμισε στην εφημερίδα ο οικονομολόγος και μέλος της ομάδας των εμπειρογνωμόνων της ΕΕ που επιτηρούσαν τα προηγούμενα ελληνικά προγράμματα διάσωσης, Γενς Μπαστιάν. Χωρίς άλλες εναλλακτικές, συμπληρώνει «πολλοί στρέφονται στην παραοικονομία».



Το δημοσίευμα αναφέρεται στη νέα κόντρα μεταξύ Αθήνας και δανειστών, για το τελευταίο πρόγραμμα, υποστηρίζοντας ότι «στο μεταξύ επιχειρήσεις και πολίτες πασχίζουν να ανταπεξέλθουν σε μία οικονομία που υπέστη ένα καταστροφικό σοκ το 2015, όταν ο Αλέξης Τσίπρας επέβαλε capital controls και έφερε την Ελλάδα στο χείλος της εξόδους από το ευρώ. Παρά την ήπια ανάκαμψη, η οικονομία συρρικνώθηκε πάλι στο τέταρτο τρίμηνο, κάνοντας πολλούς Ελληνες να χλευάζουν τις υποσχέσεις του κ. Τσίπρα για ανάπτυξη».



Στη συνέχεια, το δημοσίευμα εξηγεί ότι ένα βασικό μέρος του πλάνου της ανάκαμψης είναι να εισπραχθούν περισσότεροι φόροι από το μέρος του πληθυσμού που για καιρό φοροδιαφεύγει. Αλλά, επιχειρήσεις και πολίτες δηλώνουν ότι έχουν λιγότερα να δώσουν για φόρους που συνεχίζουν να αυξάνονται και ενισχύεται το κίνητρο φοροαποφυγής.



«Με την ανεργία στο 23%, για κάποιους η παραοικονομία είναι σανίδα σωτηρίας. Αλλοι το βλέπουν ως τρόπο να εμποδίσουν την κυβέρνηση, την οποία δεν εμπιστεύονται, να ρίξει τα χρήματά τους στη μαύρη τρύπα του δημόσιου χρέους», γράφουν οι New York Times, συμπληρώνοντας ότι ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κομμωτές, δημοσιογράφοι και πολλοί ακόμη αυτοαπασχολούμενοι το τόλμησαν.



«Είναι σαν να σε αναγκάζουν να γίνεις παράνομος. Βεβαίως θα συνεχίσω να εργάζομαι στη μαύρη αγορά. Πρέπει να τα βγάλω πέρα», σχολίασε ένας από αυτούς μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα. Επίσης, είπε ότι έχει ανοίξει εταιρεία στη Βουλγαρία, όπου ο φόρος είναι 10%. «Δεκάδες χιλιάδες Ελληνες έχουν κάνει το ίδιο στη Βουλγαρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο και άλλες χώρες με χαμηλή φορολογία, για να αποφύγουν τους υψηλούς φόρους στην πατρίδα τους. Αυτό σημαίνει λιγότερα έσοδα για το ελληνικό ταμείο και τη δημιουργία άδικου ανταγωνισμού για τους επιχειρηματίες που πληρώνουν φόρους», καταλήγει το δημοσίευμα.



