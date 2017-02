Μοσκοβισί: Το Eurogroup να θέσει τις παραμέτρους της λύσης. Τι ζήτησε ο Τσίπρας

Μείγμα μεταρρυθμίσεων με μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο ζητά η Αθήνα, όπως προκύπτει και από τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα πριν από τη συνάντηση με τον Πιερ Μοσκοβισί.

Σε δηλώσεις του, ο πρωθυπουργός έδωσε έμφαση στα στοιχεία που έδειξαν επιστροφή της οικονομίας σε ανάκαμψη και στην υπεραπόδοση στα έσοδα, που δημιουργούν αισιοδοξία για τη φετινή χρονιά και η οποία αποτυπώθηκε στις προβλέψεις της Κομισιόν.

Αυτά τα αποτελέσματα οφείλονται στις θυσίες του ελληνικού λαού, που πρέπει να τις σεβαστούν όλοι. Το μήνυμα πρέπει να είναι ότι φτάνει πια η λιτότητα για την Ελλάδα. Μπορεί να είναι καταστροφική μια συζήτηση για μέτρα ακόμα και ενός ευρώ, υποστήριξε. Όπως είπε, μπορούμε να συζητήσουμε για μεταρρυθμίσεις αλλά και για μείγμα με μηδενικό δημοσιονομικό αντίκτυπο.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, χρειάζεται ανακούφιση στη φορολογία και ουσιαστική ελάφρυνση χρέους. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια «συμμαχία λογικής». Ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός.

«Τα αποτελέσματα της Ελλάδας είναι πολύ ικανοποιητικά. Υπήρξε ανάπτυξη αντί για ύφεση το 2016 και οι προβλέψεις δείχνουν ότι η Ελλάδα μπορεί να έχει εντυπωσιακή ανάπτυξη», απάντησε ο Πιερ Μοσκοβισί.

Στα δημοσιονομικά υπήρξε υπεραπόδοση, τόσο το 2015 όσο και το 2016. Πιστεύω ότι το ίδιο θα γίνει φέτος και το 2018, πρόσθεσε. Όλα πρέπει να γίνουν με βάση τους πραγματικούς αριθμούς, τόνισε.

Όπως είπε, το Eurogroup μπορεί να θέσει τις παραμέτρους της συμφωνίας. «Με λίγη προσπάθεια από όλους, μπορούμε να τα καταφέρουμε».

Απαντώντας στην αιχμή του πρωθυπουργού για τη λιτότητα, τόνισε ότι «θέλω να δουν οι Ελληνες φως στο τούνελ της λιτότητας. Κανένας θεσμός δεν είναι υπέρ της λιτότητας. Πρέπει να υπάρξει ισορροπημένο σετ μεταρρυθμίσεων, για να είναι η ελληνική οικονομία ελκυστική. Η εμπιστοσύνη είναι σημαντική για την οικονομία. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία».

Είπε επίσης ότι οι επόμενες ημέρες είναι ζωτικής σημασίας αλλά νομίζω ότι δεν απέχουμε πολύ. «Ολοι πρέπει να μεταλαμπαδεύσουμε θετικά μηνύματα».

Σημείωσε ότι οι αποφάσεις πρέπει να είναι συλλογικές, μαζί με το ΔΝΤ.

Εξερχόμενος από το Μέγαρο Μαξίμου, είπε ότι θα προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Είναι δύσκολες οι συζητήσεις αυτές αλλά αν προσπαθήσουμε, μπορούμε να βρούμε λύσεις.

Ξεκαθάρισε ότι πρέπει να επεκτείνουμε τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να προσελκύσουμε επενδύσεις. Πρέπει να πούμε στους Ελληνες ότι υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ της λιτότητας, αλλά οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνεχιστούν. Χρειάζεται σωστή ισορροπία.

Στις λίγες επόμενες ημέρες πρέπει να συγκεντρωθούμε ώστε να κλείσουμε όλες τις παραμέτρους.

Οι δικοί μας αριθμοί έχουν επιβεβαιωθεί και οι προβλέψεις είναι ρεαλιστικές. Θέλουμε συμφωνία με το ΔΝΤ, που αποτελεί δικλίδα ασφαλείας και για την Ελλάδα. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις ως τη Δευτέρα.

Η ισορροπία σημαίνει ότι πρέπει να κάνουν όλοι προσπάθεια. Είμαστε πιο κοντά σε μια συμφωνία σε σχέση με χθες και όσο προχωρούν οι ημέρες, θα είμαστε ακόμα πιο κοντά. Στο Eurogroup θα δούμε. Δεν είμαι εδώ για να διαπραγματευτώ αλλά για να συζητήσω με τις ελληνικές αρχές και να είμαι έντιμος διαμεσολαβητής, ώστε ο πρόεδρος του Eurogroup τη Δευτέρα να πει ότι έχει όλες τις παραμέτρους στα χέρια του.

The Greek people need to see a light at the end of the austerity tunnel. I am hopeful. @tsipras_eu @EEAthina pic.twitter.com/XLHbxHf5oT