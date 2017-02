Στην Αθήνα την Τετάρτη ο Μοσκοβισί. Βλέπει Τσίπρα και Τσακαλώτο

Στην Αθήνα θα βρεθεί την Τετάρτη (15/2) ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων, Πιερ Μοσκοβισί, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες.

Παρουσιάζοντας τις ενδιάμεσες οικονομικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2016-2018, ο Π. Μοσκοβισί ανέφερε για την Ελλάδα ότι «το 2015 και το 2016 η απόδοση των δημοσιονομικών στόχων της Ελλάδας ήταν πολύ καλύτεροι από αυτό που αναμενόταν στην αρχή του προγράμματος». Σημείωσε, ακόμα, ότι μετά την επιστροφή στην ανάπτυξη το 2016 (0,3% του ΑΕΠ), που ήταν καλύτερο από το αναμενόμενο, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να αναπτυχθεί καλύτερα το 2017 και η ανάπτυξη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,7% του ΑΕΠ και στο 3,1% του ΑΕΠ το 2018.

Επισήμανε ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι της Ελλάδας υπερκαλύφθηκαν το 2016 με το πρωτογενές πλεόνασμα να διαμορφώνεται στο 2% ΑΕΠ, έναντι στόχου 0,5% του ΑΕΠ, τονίζοντας ότι για το μέλλον, οι επιδόσεις θα εξαρτηθούν από την εφαρμογή του προγράμματος. «Εργαζόμαστε εντατικά για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης και το κάνουμε αυτό στη βάση των σωστών στοιχείων» πρόσθεσε ο Γάλλος Επίτροπος.

Τέλος, ανακοίνωσε ότι την Τετάρτη θα βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσης, όπου και θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.

After returning to growth in 2016, economic activity in #Greece is expected to expand strongly in 2017-18. #ECForecast