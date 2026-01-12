[13:50] – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Επίδομα έως 600 ευρώ από τον ΟΠΕΚΑ Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών. Δικαιούχοι είναι οικογένειες με εισόδημα έως 4.700 ευρώ. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά στο gov.gr και η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ μία φορά το χρόνο. διαβάστε αναλυτικά

[13:05] – MEDIA: Η «μάχη» της Prime Time ξεκινά στις 19 Ιανουαρίου Λήγει η τηλεοπτική ανάπαυλα με MasterChef, Ράδιο Αρβύλα και μεγάλες σειρές μυθοπλασίας να επιστρέφουν στις οθόνες μας τη Δευτέρα 19/01. Δείτε τον αναλυτικό χάρτη των πρεμιέρων σε MEGA, ANT1, ALPHA και STAR.

[12:35] – ΥΓΕΙΑ: Η μεταμόρφωση της χρονιάς Μια 28χρονη έχασε 55 κιλά εφαρμόζοντας τον «κανόνα της ευκολίας». Μετά από χρόνια μάχης με την παχυσαρκία και το άγχος, η Daisie Jenson εξηγεί πώς το θερμιδικό έλλειμμα χωρίς το άγχος της προετοιμασίας γευμάτων της χάρισε μια νέα ζωή.

12:00 – Κύπρος: Πολιτικό «κραχ» στην Κύπρο Παραιτήθηκαν ο κουνιάδος του Ν. Χριστοδουλίδη και η Πρώτη Κυρία. Οι αποκαλύψεις για «μίζες» και το ταμείο δωρεών από ολιγάρχες προκαλούν θύελλα αντιδράσεων. Η αντιπολίτευση ζητά πλήρη διαφάνεια και δημοσιοποίηση των ονομάτων των χρηματοδοτών.

[11:30] – ΑΝΑΤΡΟΠΗ: Κίνδυνος ναυαγίου στη συνάντηση αγροτών-Μητσοτάκη Σε θρίλερ εξελίσσεται το αυριανό ραντεβού στο Μαξίμου. Οι αγρότες απειλούν με αποχή από τον διάλογο, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για προσπάθεια «διχοτόμησης» των εκπροσώπων. «Δεν πάμε αν δεν γίνουν δεκτοί οι όροι μας», δηλώνουν οι εκπρόσωποι των μπλόκων.

[11:05] – MEDIA: Σάλος με διαφήμιση για τον Γιώργο Παπαδάκη Μια εβδομάδα μετά τον θάνατο του ιστορικού παρουσιαστή, καφετέρια στην Πελοπόννησο ανήρτησε διαφήμιση που τον δείχνει στον «Παράδεισο» να προσφέρει καφέ. «Ανήθικο και διαστροφικό» το σχόλιο του Γιώργου Λιάγκα. Ο ιδιοκτήτης απέσυρε τη φωτογραφία ζητώντας συγγνώμη.

[11:15] – ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ: Οι προβλέψεις της εβδομάδας Νέα δεδομένα για όλα τα ζώδια την εβδομάδα 12 έως 18 Ιανουαρίου. Η Αφροδίτη φέρνει ανατροπές στα αισθηματικά των Καρκίνων και των Αιγόκερων, ενώ οι Δίδυμοι βλέπουν φως στα οικονομικά τους. Διαβάστε αναλυτικά τις προβλέψεις για το ζώδιό σας στο αναλυτικό μας άρθρο.

[10:35] – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟΥ: Προβλήματα σε Ραφήνα και Λαύριο Εκτός από το λιμάνι του Βόλου, η κακοκαιρία «χτυπά» τώρα και την Αττική. Δεμένα παραμένουν τα πλοία στη Ραφήνα (για Κυκλάδες) και στο Λαύριο. Στον Κάβο Ντόρο οι άνεμοι πνέουν με ένταση 8-9 μποφόρ. Σε ισχύ μερικό απαγορευτικό απόπλου.

[10:00] – Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι μεγάλοι νικητές και οι εκπλήξεις

Η λάμψη του Χόλιγουντ φώτισε τη νύχτα, με την ταινία Hamnet της Chloé Zhao να κερδίζει τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας.

Μεγάλος νικητής : Το " One Battle After Another " του Paul Thomas Anderson σάρωσε με 4 βραβεία, ανάμεσά τους Καλύτερης Κωμωδίας/Μουσικού και Σκηνοθεσίας.

: Το " " του Paul Thomas Anderson σάρωσε με 4 βραβεία, ανάμεσά τους Καλύτερης Κωμωδίας/Μουσικού και Σκηνοθεσίας. Ερμηνείες: Ο Timothée Chalamet κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου (Κωμωδία) για το "Marty Supreme", ενώ η Jessie Buckley πήρε τη Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου (Δράμα) για το "Hamnet".

Ο κέρδισε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου (Κωμωδία) για το "Marty Supreme", ενώ η Jessie Buckley πήρε τη Σφαίρα Α' Γυναικείου Ρόλου (Δράμα) για το "Hamnet". Έκπληξη: Η Rose Byrne επικράτησε της Emma Stone, κερδίζοντας το βραβείο Α' Γυναικείου Ρόλου σε Κωμωδία/Μουσικό.

[09:30] – Ιράν: Πάνω από 500 νεκροί – Ο Τραμπ απειλεί με «πολύ σκληρές επιλογές»

Δραματική η κατάσταση στο Ιράν μετά από 15 ημέρες σφοδρών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων. Οι αναφορές για τον αριθμό των νεκρών ξεπερνούν τους 530, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε από το Air Force One ότι εξετάζει «πολύ ισχυρές στρατιωτικές επιλογές» αν συνεχιστεί η σφαγή. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η ηγεσία του Ιράν τον κάλεσε για διαπραγματεύσεις, καθώς «έχουν κουραστεί να χτυπιούνται».

[09:10] – Αγρότες: «Κλείδωσαν» τα δύο ραντεβού με Μητσοτάκη

Οριστικοποιήθηκε το αυριανό πρόγραμμα στο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός θα δεχθεί τους αγρότες σε δύο δόσεις: στις 13:00 τη γενική επιτροπή και στις 15:00 τους κτηνοτρόφους και αλιείς. Οι αγρότες στα Μάλγαρα χαρακτηρίζουν τη συμφωνία Mercosur ως «ταφόπλακα» για την παραγωγή ρυζιού.

[08:45] – Πρεμιέρα για τις χειμερινές εκπτώσεις 2026 Με προσδοκίες για τόνωση του τζίρου άνοιξαν σήμερα τα καταστήματα. Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως τις 27 Φεβρουαρίου, ενώ οι τιμές σε πολλά είδη ένδυσης και υπόδησης έχουν ήδη υποχωρήσει έως και 70%. Τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές 19 και 26 Ιανουαρίου.

[08:30] Υγεία & Επιστήμη: Νέα έρευνα-βόμβα αποκαλύπτει ότι η ήπια άσκηση (περπάτημα, κηπουρική) είναι εξίσου αποτελεσματική με τα αντικαταθλιπτικά. Το μυστικό κρύβεται στις «μυοκίνες» που απελευθερώνουν οι μύες.

[08:10] – Κακοκαιρία: Κλειστά σχολεία και «εγκλωβισμένα» πλοία Η ψυχρή εισβολή δείχνει τα δόντια της. Πολλά σχολεία σε δήμους της Δυτικής Μακεδονίας και ορεινές περιοχές της Στερεάς παραμένουν κλειστά λόγω παγετού. Παράλληλα, οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο έχουν προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

