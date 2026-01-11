Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της κακοκαιρίας, τις αποφάσεις για τα πλοία, τις δραματικές προειδοποιήσεις του ΕΟΔΥ για τη γρίπη και όλες τις ειδήσεις της Κυριακής από την Ελλάδα και τον κόσμο.

[12:50] - ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΜΥ: Τριήμερο κύμα ψύχους σαρώνει τη χώρα – Πού θα χιονίσει σε υψόμετρο 100 μέτρων και πότε μπαίνει η Αττική στην 'κατάψυξη'. διαβάστε αναλυτικά

[13:30] - ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: Προσοχή στους δρόμους: Τι πρέπει να ελέγξετε στο αυτοκίνητο πριν το πρώτο χιόνι – Το λάθος που «καίει» τη μηχανή. διαβάστε αναλυτικά

[12:15] - ΣΥΝΤΑΓΗ: Η απόλυτη σούπα για το κρύο: Βελουτέ λαχανικών με 4 υλικά που έχετε ήδη στην κουζίνα σας. διαβάστε αναλυτικά

[11:20] - ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Μητσοτάκης: Ποιοι βλέπουν αυξήσεις στα εισοδήματα από σήμερα – Η 'συνταγή' για το 2026 και το σχέδιο για τη λειψυδρία. διαβάστε αναλυτικά

[11:10] - ΧΡΗΣΤΙΚΟ: Πώς να κρατήσετε το σπίτι ζεστό χωρίς να κάψετε επιπλέον ρεύμα: 5 tips για την 'πολική φωτοβολίδα'. διαβάστε αναλυτικά

[10:00] - ΖΩΔΙΑ: Ποια θα δουν ζεστό χρήμα την ερχόμενη εβδομάδα και ποια πρέπει να προσέξουν τις παγίδες. διαβάστε αναλυτικά

[09:20] – ΙΡΑΝ: Πληροφορίες για νυχτερινή έφοδο των δυνάμεων ασφαλείας σε πανεπιστήμια της Τεχεράνης. Οργή στους δρόμους, «δεν γυρίζουμε πίσω» λένε οι διαδηλωτές. διαβάστε αναλυτικά

[09:45] – ΥΓΕΙΑ: Συναγερμός από τον ΕΟΔΥ για τη γρίπη τύπου Α. 722 νέες εισαγωγές σε μία εβδομάδα και 2 θάνατοι ανεμβολίαστων. Οι επιστήμονες ζητούν εμβολιασμό «έστω και τώρα» πριν την κορύφωση στο τέλος Ιανουαρίου. διαβάστε αναλυτικά

[09:30] – ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ: Παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο. Οι άνεμοι στο Αιγαίο αγγίζουν τα 9 μποφόρ. Επικοινωνήστε με τα λιμεναρχεία πριν την αναχώρησή σας.

[09:15] – ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: «Κλειδώνει» το νέο επίδομα ανεργίας για την 1η Απριλίου 2026. Ποιοι δικαιούνται έως 1.295 ευρώ και πώς ο ασφαλιστικός βίος αλλάζει το ποσό. διαβάστε αναλυτικά

[09:00] – ΚΑΙΡΟΣ: Ξεκίνησε η ψυχρή εισβολή. Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης επιμένει για 75% πιθανότητα χιονόπτωσης στην Αττική από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα πέσει έως και 10 βαθμούς μέσα στην ημέρα. διαβάστε αναλυτικά

[8:45] – ΑΘΛΗΤΙΚΑ: Τα βλέμματα στη Super League. Άρης-ΑΕΚ (19:30) και Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός (21:00) οι κρίσιμες αναμετρήσεις. Δείτε το πρόγραμμα, τα κανάλια και την τρέχουσα βαθμολογία.

19:30: Άρης – ΑΕΚ

21:00: Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός

ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Οι τάσεις και τα προγνωστικά για τα αποψινά ντέρμπι. Τι δείχνει η παράδοση στο «Κλ. Βικελίδης» και πώς οι καιρικές συνθήκες αλλάζουν τα δεδομένα για τους παίκτες.

διαβάστε αναλυτικά

