LIVE 10 Ιανουαρίου: Σεισμός 4,4R στη Λαμία, θύελλες 9 μποφόρ και χιόνια – Όλες οι πληρωμές της εβδομάδας

Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 και η επικαιρότητα τρέχει: Από τον πρωινό σεισμό που αναστάτωσε την Κεντρική Ελλάδα και τις προειδοποιήσεις των μετεωρολόγων για 9 μποφόρ, μέχρι το μπαράζ πληρωμών σε χιλιάδες δικαιούχους και τις διεθνείς εξελίξεις στο «φλεγόμενο» Ιράν. Το madata.gr καταγράφει λεπτό προς λεπτό όλες τις ειδήσεις.

 Συνεχής Ενημέρωση (Ροή Ειδήσεων):
[08:55] – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Τέλη κυκλοφορίας 2026 με τον μήνα. Ανοίγει την 1η Απριλίου η πλατφόρμα myCAR. Πώς θα κάνετε άρση ακινησίας και τι πρέπει να προσέξετε για να αποφύγετε τα πρόστιμα στα τέλη του 2027. διαβάστε αναλυτικά

[08:45] – ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Γιατί ο σεισμός των 4,4R στη Λαμία έγινε αισθητός σε Πάτρα και Αγρίνιο. Το μικρό εστιακό βάθος (10χλμ) και η θέση του επικέντρου κοντά στη Δίβρη προκάλεσαν έντονο θόρυβο. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές, αλλά η μετασεισμική ακολουθία παρακολουθείται στενά. διαβάστε αναλυτικά

[08:30] – ΚΑΙΡΟΣ: Έρχεται η «πολική φωτοβολίδα» – Πότε θα χιονίσει στην Αττική. Σήμερα η μέρα ανήκει στους θυελλώδεις νοτιάδες (έως 9 μποφόρ). Από αύριο Κυριακή η θερμοκρασία πέφτει 10 βαθμούς. Τη Δευτέρα τα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά και ημιορεινά της Αττικής. διαβάστε αναλυτικά

[08:15] – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ: Πληρωμές-ανάσα από Δευτέρα 12/01. Η ΔΥΠΑ πιστώνει 48,7 εκατ. ευρώ (ανεργία, μητρότητα), ενώ ο e-ΕΦΚΑ προχωρά σε πληρωμές εφάπαξ. Κλειδωμένες οι ημερομηνίες για τις συντάξεις Φεβρουαρίου (27 & 29 Ιανουαρίου). διαβάστε αναλυτικά

[08:00] – ΔΙΕΘΝΗ: Χάος στο Ιράν – Φήμες για φυγή του Χαμενεΐ. Η κατάρρευση του ριάλ έβγαλε τον λαό στους δρόμους. Ο Τραμπ προειδοποιεί το καθεστώς, ενώ ο Παχλαβί καλεί σε γενική απεργία. Τουλάχιστον 51 οι νεκροί. διαβάστε αναλυτικά

[07:45] – VIRAL/ΣΠΙΤΙ: Ώρα για ξεστόλισμα και το «φυτό της τύχης». Μαζέψτε το δέντρο με το κόλπο του χαρτονιού για τα λαμπάκια. Παράλληλα, η Παχίρα (Money Tree) αναδεικνύεται στο φυτό του 2026 που φέρνει πλούτο και δεν θέλει πότισμα. διαβάστε αναλυτικά

Διαβάστε ακόμα: Ξεστολίσατε; 5 έξυπνα tips για να μη δείχνει άδειο και «κρύο» το σπίτι μετά τα Χριστούγεννα

