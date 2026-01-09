Καλώς ήρθατε στο Live Blog του madata.gr. Εδώ θα παρακολουθούμε μαζί, λεπτό προς λεπτό, όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο.

(14:05] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Το deal που αλλάζει τα σούπερ μάρκετ Υπογράφηκε το προσύμφωνο εξαγοράς της «Κρητικός» από τον «Μασούτη». Δημιουργείται ένας νέος όμιλος με πάνω από 800 καταστήματα και τζίρο 2 δισ. ευρώ. Τι μέλλει γενέσθαι με τις τιμές και τις θέσεις εργασίας. [Διαβάστε την ανάλυση στο madata.gr].

[13:45] – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Τα «δώρα» του ΕΝΦΙΑ για το 2026 Ποιοι φορολογούμενοι θα δουν μειωμένα εκκαθαριστικά κατά 50% ή και μηδενικά. Δείτε αναλυτικά τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνους, πολύτεκνους και άτομα με αναπηρία. [Διαβάστε τον πλήρη οδηγό στο madata.gr].

[12:40] – ΥΓΕΙΑ: Η «παγίδα» των φαρμάκων για αδυνάτισμα Νέα έρευνα-σοκ αποκαλύπτει ότι το 60-80% των χρηστών ενέσιμων φαρμάκων (τύπου Ozempic) ανακτά το βάρος του μέσα σε 2 χρόνια από τη διακοπή. Οι ειδικοί προειδοποιούν: Το φάρμακο είναι το «δεκανίκι», όχι η λύση. διαβάστε αναλυτικά

[12: 05] – ΑΘΛΗΤΙΚΑ: Η εξομολόγηση του Εργκίν Αταμάν Σάλος από τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού για τα μηνύματα μίσους που δέχεται στα social media λόγω καταγωγής. «Μου έλεγαν φύγε από την Ελλάδα», αποκάλυψε ο Τούρκος τεχνικός. διαβάστε αναλυτικά

[11:40] – LIFE HACKS: Σχολικό κολατσιό με κάτω από 2€ Οδηγός επιβίωσης για γονείς ενάντια στην ακρίβεια. Πώς το batch cooking και οι σωστές επιλογές στο σούπερ μάρκετ μπορούν να σας γλιτώσουν έως και 100€ τον μήνα. διαβάστε αναλυτικά

[11:05] – ΔΙΑΤΡΟΦΗ: Ο ελληνικός καφές ως «ελιξίριο» ζωής Γιατί οι κάτοικοι της Ικαρίας ζουν περισσότερο; Οι επιστήμονες εξηγούν πώς μια κούπα ελληνικού καφέ το πρωί θωρακίζει την καρδιά και τα αγγεία. διαβάστε αναλυτικά

[10:35] – ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι «εχθροί» του ύπνου στο πιάτο σας Ποιες τροφές πρέπει να αποφεύγετε μετά τις 21:00. Η λίστα με τα 5 τρόφιμα (από τη μαύρη σοκολάτα μέχρι τα πικάντικα) που καταστρέφουν την ποιότητα της ξεκούρασής σας. διαβάστε αναλυτικά

[10:00] – Τα πρώτα χιόνια στη Βόρεια Ελλάδα

Οι «πολικές φωτοβολίδες» που προέβλεψε ο Κλέαρχος Μαρουσάκης έκαναν την εμφάνισή τους στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας. Η θερμοκρασία έχει πέσει στους -4 βαθμούς Κελσίου.

[9:30] – Συγκίνηση για τον Χρήστο Πολίτη

Καταιγισμός μηνυμάτων στα social media για τον θάνατο του σπουδαίου ηθοποιού. «Έφυγε ένας κύριος του θεάτρου», αναφέρουν συνάδελφοί του. Η κηδεία του αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ώρες. [Διαβάστε το άρθρο εδώ].

[09:15] – Ανοίγουν οι δρόμοι στα μπλόκα

Ελεύθερη η κυκλοφορία στον κόμβο του Μπράλου. Οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ από το οδόστρωμα ως κίνηση καλής θέλησης πριν το ραντεβού στο Μαξίμου.

[08:45] – Ιράν: Το «ψηφιακό σκοτάδι» συνεχίζεται

Πληροφορίες για νέες συγκρούσεις στην Τεχεράνη παρά το μπλακ άουτ στο διαδίκτυο. Ο διεθνής παράγοντας παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα.

[08:30] – Ζώδια & Τυχεροί Αριθμοί

[08:15] Χειρόφρενο στα Ταξί

Ανακοινώθηκαν επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες από την Τρίτη 13/01. Η Αθήνα κινδυνεύει με κυκλοφοριακό έμφραγμα λόγω των διαδηλώσεων στη Λεωφόρο Καβάλας [Διαβάστε το άρθρο εδώ].



[08:00] VIRAL: Η στιγμή που η τούρτα «εκρήγνυται»

Σοκαριστικό βίντεο από το Ουζμπεκιστάν κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Μπαλόνια υδρογόνου ήρθαν σε επαφή με κεράκια τούρτας και δημιούργησαν μια πύρινη μπάλα στο πρόσωπο της εορτάζουσας. Δείτε το βίντεο και μάθετε γιατί το υδρογόνο είναι «βόμβα» στα πάρτι. [Διαβάστε το άρθρο εδώ]

[07:30] – ΥΓΕΙΑ: Συναγερμός για τον Candida auris

Επιστήμονες προειδοποιούν για τον θανατηφόρο μύκητα που εξαπλώνεται παγκοσμίως. Με θνησιμότητα που αγγίζει το 50% και τρομακτική αντοχή στα φάρμακα, ο Candida auris χαρακτηρίζεται ως η νέα «αόρατη απειλή» για τα νοσοκομεία. [Διαβάστε το άρθρο εδώ]

