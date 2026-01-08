Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση πολιορκίας με την Εθνική Οδό κομμένη στα δύο, ενώ η συγκίνηση περισσεύει για τον επικήδειο του Στρατή Λιαρέλλη στη Ριτσώνα και την περιπέτεια υγείας της Ζωζώς Σαπουντζάκη. Δείτε όλες τις εξελίξεις

Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026 και η χώρα βρίσκεται στο επίκεντρο καταιγιστικών εξελίξεων. Από τα τρακτέρ που «κόβουν» την Ελλάδα στα δύο και το κύμα κακοκαιρίας που σαρώνει τα λιμάνια, μέχρι τις μεγάλες αλλαγές στις τσέπες μας και την αγωνία για τις ιώσεις στα σχολεία, δείτε όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

1. Αγροτικά Μπλόκα: Η χώρα κόπηκε στα δύο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο 48ωρος αποκλεισμός των εθνικών οδών. Αυτή την ώρα η κυκλοφορία είναι αδύνατη στα εξής σημεία:

ΠΑΘΕ: Κάστρο Βοιωτίας (εκτροπές από Αταλάντη/Ριτσώνα), Μάλγαρα, Τέμπη, Νίκαια και Θήβα.

Ιόνια & Εγνατία: Κλειστά τα διόδια Αγγελοκάστρου, η Μπάρα Σιάτιστας και ο κόμβος Φιλώτα.

Τελωνεία: «Λουκέτο» σε Προμαχώνα, Ευζώνους και Κακαβιά για 48 ώρες. Οι αγρότες δηλώνουν ανυποχώρητοι, ενώ ο Άρειος Πάγος διέταξε εισαγγελική παρέμβαση για το άνοιγμα των δρόμων. ????

2. «Γιωργάρα στο καλό»: Ο επικήδειος που συγκλόνισε τη Ριτσώνα

Με «σπασμένη» φωνή ο Στρατής Λιαρέλλης αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη στο αποτεφρωτήριο της Ριτσώνας. «Ήσουν ο ορισμός του αυθεντικού ανθρώπου», είπε ο διευθυντής του ΑΝΤ1, περιγράφοντας τον δημοσιογράφο ως στήριγμα για τους αδύναμους. Στην τελετή παραβρέθηκαν πλήθος πολιτικών και καλλιτεχνών, ανάμεσά τους η Ελένη Μενεγάκη και ο Γιάννης Λάτσιος.

3. Αγωνία για τη Ζωζώ Σαπουντζάκη στο νοσοκομείο

Η «βασίλισσα της νύχτας» νοσηλεύεται από την Κυριακή μετά από έντονη αδιαθεσία και πτώση του οξυγόνου στο 82. Παρά την ανησυχία, οι πληροφορίες είναι ενθαρρυντικές, με τους γιατρούς να δηλώνουν πως «η Ζωζώ ζει δύο φορές» και αναμένεται να πάρει εξιτήριο σύντομα.

4. Τραγωδία στον Κηφισό: Νεκρός 25χρονος οδηγός

Μαύρο ξημέρωμα στους δρόμους της Αττικής. Ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον Κηφισό μετά από σφοδρή μετωπική σύγκρουση φορτηγών, ενώ ένας 64χρονος παρασύρθηκε θανάσιμα στο Χαϊδάρι. Το κυκλοφοριακό χάος στην κάθοδο του Κηφισού παραμένει δραματικό με ουρές χιλιομέτρων.

5. Καιρός: «Πολική εισβολή» και χιόνια στην Αττική

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης προειδοποιεί για δύο διαδοχικά κύματα ψύχους. Από σήμερα το απόγευμα χιονίζει σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία, ενώ από τη Δευτέρα το χιόνι αναμένεται να φτάσει μέχρι τα βόρεια προάστια της Αθήνας. Οι άνεμοι πνέουν έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο. δ

6. Υγεία: Η «βόμβα» βιταμινών για τις ιώσεις

Με τα νοσοκομεία να «λυγίζουν» από τη Γρίπη Α, δείτε τη συνταγή για το φυσικό ρόφημα που θωρακίζει το ανοσοποιητικό σας και πώς θα δικαιολογήσετε τις απουσίες των μαθητών στα σχολεία. Διαβάστε περισσότερα:

7. Οικονομικός Οδηγός 2026: Μισθοί και Ρεύμα

Δείτε πώς ο ΑΜΚΑ φέρνει αυξήσεις στις καθαρές αποδοχές των νέων εργαζομένων και πώς θα κάνετε την αίτηση για το ΚΟΤ 2026 για να μειώσετε το κόστος του ρεύματος έως και 70%.

8. Ζώδια: Οι προβλέψεις της ημέρας

Η σύνοδος Αφροδίτης-Άρη στον Αιγόκερω φέρνει πάθος αλλά και ανάγκη για επαγγελματική καταξίωση. Δείτε αναλυτικά τι επιφυλάσσουν τα άστρα για το ζώδιό σας σήμερα Πέμπτη.

