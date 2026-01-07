Τα 5 SOS της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου: Η Ελλάδα «κομμένη» στα δύο, η κακοκαιρία κορυφώνεται και ο «γρίφος» για τους σεισμούς

Μια γεμάτη ημέρα φτάνει στο τέλος της και το Madata.gr συγκεντρώνει τα 5 πιο κρίσιμα μέτωπα που θα μας απασχολήσουν αύριο, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Ακολουθήστε τον οδηγό επιβίωσης για την αυριανή ημέρα:

Τα 5 SOS της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου

1. Η Ελλάδα «κομμένη» στα δύο – SOS για τους οδηγούς

Τα Τέμπη παραμένουν κλειστά λόγω του 48ωρου αποκλεισμού από τους αγρότες. Αν σκοπεύετε να ταξιδέψετε στον άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη, οπλιστείτε με υπομονή. Η κίνηση διεξάγεται από την παλαιά Εθνική Οδό και μέσω Ελασσόνας. Αναμένονται ουρές χιλιομέτρων, ειδικά τις πρωινές ώρες.

2. «Πορτοκαλί» συναγερμός από την ΕΜΥ

Η κακοκαιρία κορυφώνεται αύριο. Προσοχή στους θυελλώδεις δυτικούς ανέμους που θα σαρώσουν τη χώρα. Ισχυρές βροχές θα επηρεάσουν σχεδόν όλη την επικράτεια, ενώ τα πρώτα χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Μήνυμα από το 112 στην Ήπειρο

Πριν από λίγα λεπτά, η Πολιτική Προστασία ενεργοποίησε το 112 για τους κατοίκους της Ηπείρου. Το μήνυμα προειδοποιεί για επικίνδυνα καιρικά αλλά και κατολισθητικά φαινόμενα που θα διαρκέσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (08/01). Οι αρχές συστήνουν στους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



???? Εκδήλωση έντονων καιρικών και κατολισθητικών φαινομένων μέχρι τις πρωινές ώρες της 08/01/2026 σε περιοχές της #Περιφέρειας_Ηπείρου. Προσοχή στις μετακινήσεις σας.



‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.



3. Πολιτικό θρίλερ: Η «επόμενη μέρα» για Φαραντούρη & Βαρουφάκη

Τα βλέμματα στρέφονται στην Ευρωβουλή και την Εισαγγελία. Θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις για την έδρα του Νικόλα Φαραντούρη; Την ίδια ώρα, η προκαταρκτική έρευνα για τον Γιάνη Βαρουφάκη αναμένεται να προκαλέσει νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης στη Βουλή.

4. Αγωνία για τον «Εγκέλαδο»

Μετά την ανάρτηση-γρίφο του Γεράσιμου Παπαδόπουλου για τη σεισμική «άπνοια», οι πολίτες παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τη δραστηριότητα στο Νότιο Αιγαίο. Η επιστημονική επαγρύπνηση είναι στο κόκκινο.

5. Αθλητικό «Survivor» στον Παναθηναϊκό

Μετά το τελεσίγραφο του Εργκίν Αταμάν («τίτλος ή φεύγω»), η ατμόσφαιρα στους «πράσινους» είναι ηλεκτρισμένη. Οι επόμενες ώρες θα δείξουν πώς θα αντιδράσουν οι παίκτες και η διοίκηση σε αυτή την επικοινωνιακή «βόμβα».

Tips για το πρωινό σας:

Εορτολόγιο: Αύριο γιορτάζουν η Δομινίκη και η Παρθένα. Μην ξεχάσετε τα χρόνια πολλά!

Madata App: Μείνετε συντονισμένοι για το έκτακτο δελτίο κυκλοφορίας που θα εκδοθεί το πρωί για τις εναλλακτικές διαδρομές στα Τέμπη.

