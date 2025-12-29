ΚΤΕΛ: Κάναμε Αθήνα - Θεσσαλονίκη σε 11 ώρες, χωρίς σήμανση και με λάθος διαδρομές

Σοβαρή ταλαιπωρία βίωσαν επιβάτες και οδηγοί λεωφορείων τις τελευταίες ημέρες, εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και των εκτεταμένων αποκλεισμών στο οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστικό είναι ότι δρομολόγιο από την Αθήνα προς τη Θεσσαλονίκη έφτασε να διαρκέσει έως και 11 ώρες.

Την εικόνα που επικράτησε περιέγραψε ο Σοφοκλής Φάτσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΚΤΕΛ και του ΚΤΕΛ Κηφισού, μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Όπως ανέφερε, οι οδηγοί αναγκάστηκαν να κινηθούν σε εναλλακτικές διαδρομές που σε πολλές περιπτώσεις ήταν εντελώς ακατάλληλες.

«Υπήρχαν δρόμοι χωρίς καμία σήμανση, χωρίς πινακίδες. Τα GPS δεν λειτουργούσαν σωστά και έστελναν τα οχήματα σε λάθος κατευθύνσεις. Πολλοί οδηγοί βρέθηκαν ακόμη και σε χωματόδρομους και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν πίσω», σημείωσε, περιγράφοντας συνθήκες που δυσκόλεψαν ιδιαίτερα τη διέλευση βαρέων οχημάτων, όπως τα λεωφορεία.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο τόσο στους επιβάτες όσο και στο προσωπικό των ΚΤΕΛ. «Ταλαιπωρήθηκαν οικογένειες, ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, αλλά και οι ίδιοι οι οδηγοί μας. Μια διαδρομή που κανονικά διαρκεί περίπου πέντεμισι ώρες, έφτασε να ξεπεράσει τις έντεκα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην κίνηση των ημερών λόγω εορτών, ο κ. Φάτσιος εκτίμησε ότι ήταν μειωμένη σε σχέση με πέρυσι, περίπου κατά 10%, καθώς αρκετοί πολίτες απέφυγαν τις μετακινήσεις υπό τον φόβο καθυστερήσεων και εγκλωβισμών. Παράλληλα, τόνισε και το οικονομικό βάρος για τα ΚΤΕΛ, λόγω αυξημένων καυσίμων, υπερωριών και πιθανών φθορών στα οχήματα.

«Κατανοούμε το δικαίωμα στην απεργία και στις κινητοποιήσεις. Όμως δεν μπορεί να αποκλείεται ολόκληρο το οδικό δίκτυο. Ο κόσμος πρέπει να μπορεί να πάει στη δουλειά του, να ταξιδέψει με ασφάλεια», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη να βρεθούν λύσεις που δεν θα επιβαρύνουν την καθημερινότητα χιλιάδων πολιτών.

Η εικόνα που περιγράφεται από τα ΚΤΕΛ αποτυπώνει με σαφήνεια τις επιπτώσεις των μπλόκων στις μετακινήσεις, σε μια περίοδο αυξημένης κυκλοφορίας, αναδεικνύοντας τα κενά σε οδική σήμανση, ενημέρωση και εναλλακτικές διαδρομές.