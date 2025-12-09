Σε κρίσιμη κατάσταση η Μις Τζαμάικα μετά το ατύχημα στα Miss Universe

Σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται η Μις Τζαμάικα, Γκάμπριελ Χένρι, μετά το σοβαρό ατύχημα που υπέστη κατά τη διάρκεια της προκριματικής βραδιάς των Miss Universe, στις 19 Νοεμβρίου, όταν έχασε την ισορροπία της και έπεσε από τη σκηνή.

Η νεαρή διαγωνιζόμενη παραμένει εδώ και εβδομάδες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στην Μπανγκόκ, με την κατάστασή της να χαρακτηρίζεται κρίσιμη και να απαιτεί 24ωρη εξειδικευμένη φροντίδα.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση

Οι διοργανωτές των καλλιστείων, για πρώτη φορά μετά το ατύχημα, δημοσίευσαν αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τους τραυματισμούς της Γκάμπριελ Χένρι. Όπως αναφέρουν:

Υπέστη ενδοκρανιακή αιμορραγία και απώλεια συνείδησης

Φέρει κάταγμα και εκδορές στο πρόσωπο

Παρουσιάζει και άλλους σοβαρούς τραυματισμούς που ...

