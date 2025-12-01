Covid-19: Σαν σήμερα πριν 6 χρόνια καταγράφεται το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Γουχάν

Έξι χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, 1 Δεκεμβρίου 2025, από τον εντοπισμό του πρώτου επιβεβαιωμένου κρούσματος της Covid-19 στην Κίνα, ένα γεγονός που έμελλε να αλλάξει τον κόσμο. Το περιστατικό αφορούσε έναν άνδρα στη Γουχάν, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με συμπτώματα βαριάς γρίπης. Παρότι τότε δεν είχε ταυτοποιηθεί ο άγνωστος ιός που τον είχε προσβάλει, η συγκεκριμένη ημερομηνία θεωρείται πλέον το σημείο μηδέν της μεγαλύτερης υγειονομικής κρίσης του 21ου αιώνα.

Ένας άγνωστος «εχθρός» που εξαπλώθηκε αστραπιαία

Οι γιατροί στη Γουχάν βρέθηκαν αντιμέτωποι με έναν ιό που δεν έμοιαζε με τίποτα γνωστό μέχρι τότε. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ο SARS-CoV-2 εξαπλώθηκε στην πόλη, κατόπιν στην υπόλοιπη Κίνα και τελικά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Η πανδημία που ακολούθησε προκάλεσε εκατομμύρια θανάτους, τρόμο, πρωτοφανείς περιορισμούς, οικονομική ύφεση και κοινωνικές εντάσεις.

Το άλυτο ερώτημα της προέλευσης

Παρά πολυετείς έρευνες, η επιστημονική κοινότητα εξακολουθεί να μην έχει καταλήξει σε οριστικό συμπέρασμα για την προέλευση του ιού. Εργαστηριακό ατύχημα ή φυσική μετάδοση από ζώο σε άνθρωπο; Καμία υπόθεση δεν έχει επιβεβαιωθεί απόλυτα, με το ερώτημα να παραμένει ανοικτό έξι χρόνια μετά.

Ο απολογισμός, πάντως, είναι βαρύς: πάνω από 20 εκατομμύρια θάνατοι παγκοσμίως, άμεσα ή έμμεσα συνδεόμενοι με τον Covid-19.

Μεταλλάξεις, στελέχη και ο αγώνας για τα εμβόλια

Από το 2020 έως το 2022 εμφανίστηκαν διαδοχικά στελέχη του ιού – Άλφα, Δέλτα, Όμικρον και οι παραλλαγές της – που κατά κύματα επικράτησαν στον πληθυσμό. Καθοριστικό ρόλο στην ανάσχεση της πανδημίας έπαιξε η ιστορικά ταχεία ανάπτυξη εμβολίων από τις AstraZeneca, Pfizer-BioNTech και Johnson & Johnson, η οποία επέτρεψε τη δραστική μείωση των βαριών περιστατικών και της θνησιμότητας.

Έξι χρόνια μετά: ο ιός παραμένει, αλλά έχει εξασθενήσει

Σήμερα ο SARS-CoV-2 εξακολουθεί να κυκλοφορεί στον γενικό πληθυσμό, ωστόσο βρίσκεται σε πολύ πιο ήπια φάση. Τα συμπτώματα είναι κατά κανόνα ελαφριά, ενώ η θνησιμότητα παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, χάρη:

στην ανοσία από εμβολιασμό ή νόσηση,

στις διαθέσιμες θεραπείες,

και στη συνεχή παρακολούθηση των στελεχών.

