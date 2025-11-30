Γιατί Ρωσία και Κίνα σιωπούν απέναντι στον Τραμπ: Η στρατηγική πίσω από την ουδετερότητα στη Βενεζουέλα

Η φαινομενική σιωπή της Ρωσίας και της Κίνας απέναντι στις πρόσφατες επιθετικές δηλώσεις και κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη Βενεζουέλα μόνο τυχαία δεν είναι. Παρότι αποτελούν τους πιο σταθερούς συμμάχους του Νικολάς Μαδούρο, οι δύο υπερδυνάμεις αποφεύγουν να υψώσουν τους τόνους σε μια στιγμή που οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική και κατηγορούν το Καράκας για διακίνηση ναρκωτικών και τρομοκρατική δράση.

Πεκίνο και Μόσχα: Συμφέροντα… αλλά με προϋποθέσεις

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η Κίνα –η οποία επί χρόνια χρηματοδοτούσε τη Βενεζουέλα μέσω συμφωνιών «πετρέλαιο έναντι δανείων»– έχει περιορίσει σημαντικά τις πιστώσεις της, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων στις πληρωμές της κρατικής πετρελαϊκής PDVSA. Πλέον στρέφεται σε πιο ασφαλή εγχειρήματα, όπως ειδικές οικονομικές ζώνες και μικρότερα παραγωγικά πρότζεκτ.

Η Ρωσία, από την άλλη, έχει επενδύσει πολιτικά και στρατιωτικά στο καθεστώς Μαδούρο: Rosneft, στρατιωτικοί σύμβουλοι, αντιαεροπορικά και πτήσεις στρατηγικών βομβαρδιστικών αποτελούν μέρος της στήριξής της. Ωστόσο, ούτε η Μόσχα ούτε το Πεκίνο θέλουν να εμπλακούν σε μια ανοιχτή σύγκρουση με τις ΗΠΑ στη «γειτονιά» τους.

Και οι δύο επικαλούνται σταθερά την αρχή της «μη επέμβασης», κρατώντας όμως ταυτόχρονα ισχυρούς διαύλους με τον Μαδούρο.

Γιατί κρατούν χαμηλούς τόνους απέναντι στον Τραμπ

Οι λόγοι της προσεκτικής τους στάσης είναι συγκεκριμένοι:

1. Δεν θέλουν νέο μέτωπο με τις ΗΠΑ.

Η Ρωσία είναι ήδη εμπλεγμένη με το ΝΑΤΟ, ενώ η Κίνα επικεντρώνεται σε Ταϊβάν και Νότια Σινική Θάλασσα.

2. Η αμερικανική ρητορική περί «τρομοκρατίας» είναι επικίνδυνη.

Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζουν το υποτιθέμενο «Καρτέλ των Ήλιων» τρομοκρατική οργάνωση. Μόσχα και Πεκίνο δεν θέλουν να φανεί ότι στηρίζουν ανοιχτά κάτι που μπορεί να παρουσιαστεί ως εγκληματικό.

3. Οικονομική κόπωση, ιδίως για την Κίνα.

Μετά από τεράστιες ζημιές λόγω χρεών, το Πεκίνο δεν θέλει άλλες ριψοκίνδυνες επενδύσεις.

4. Στρατηγική ασάφεια απέναντι στον Μαδούρο.

Τον στηρίζουν, αλλά δεν θέλουν να «δέσουν» τη δική τους εξωτερική πολιτική με το μέλλον ενός ασταθούς καθεστώτος.

Τι σημαίνει αυτό για τη Βενεζουέλα

Για το Καράκας, αυτή η στάση είναι δίκοπο μαχαίρι:

- Η Ρωσία και η Κίνα μπορούν να μπλοκάρουν σκληρές κινήσεις από τον ΟΗΕ.

- Όμως δεν θα εμπλακούν στρατιωτικά, ούτε θα ρισκάρουν μια μεγάλη σύγκρουση με την Ουάσιγκτον.

- Η βοήθειά τους συνοδεύεται πλέον από περισσότερους όρους και λιγότερα ανοίγματα.



Αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε επιχειρήσεις

Αν ο Τραμπ πραγματοποιήσει «στοχευμένες επιχειρήσεις» κατά υποδομών που θεωρούνται συνδεδεμένες με ναρκωτικά:

- Ρωσία και Κίνα πιθανότατα θα περιοριστούν σε διπλωματική καταδίκη,

- χωρίς να κλιμακώσουν στρατιωτικά,

- αποφεύγοντας να μετατραπεί η Βενεζουέλα σε «δεύτερη Συρία».



Όχι αδιαφορία — στρατηγικός υπολογισμός

Η στάση τους είναι προϊόν μιας καθαρά υπολογισμένης επιλογής:

- Να διατηρούν τη Βενεζουέλα στη σφαίρα επιρροής τους,

- χωρίς να προκαλούν τις ΗΠΑ,

- και χωρίς να εμπλέκονται σε σύγκρουση που δεν θεωρούν ζωτική.

Με άλλα λόγια, η «σιωπή» τους δεν σημαίνει απουσία θέσης, αλλά μια μορφή πρακτικής ουδετερότητας, που τους επιτρέπει να παραμείνουν ισχυροί παίκτες στο παιχνίδι χωρίς να πληρώσουν το κόστος μιας μεγάλης αντιπαράθεσης.

