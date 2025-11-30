Ο Δικαστής: Ο πόλεμος των μαφιόζων μόλις ξεκινάει

Η επιτυχημένη δραματική σειρά του ΑΝΤ1, «Ο Δικαστής», επιστρέφει απόψε με ένα επεισόδιο όπου η ένταση κορυφώνεται και ο πόλεμος ανάμεσα σε αντίπαλες μαφιόζικες πλευρές παίρνει ανεξέλεγκτη τροπή. Η ιστορία, βασισμένη στο βραβευμένο «Your Honor», συνεχίζει να κρατά τους τηλεθεατές καθηλωμένους, με τον Πέτρο Δημητρίου (Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης) να εγκλωβίζεται όλο και βαθύτερα σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι εξουσίας.

Μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο γιος του Άλκης (Νικόλας Χαλκιαδάκης), ο δικαστής βρίσκεται ανάμεσα στη Δικαιοσύνη και το πατρικό καθήκον. Κάθε απόφαση έχει συνέπειες, και κάθε λάθος κρύβει απειλές που απλώνονται σε όλο το περιβάλλον του.



Η έκρηξη που σηματοδοτεί την έναρξη του πολέμου

Στο νέο επεισόδιο, η ανατίναξη ενός βενζινάδικου μπροστά στα μάτια του Δικαστή λειτουργεί ως το πρώτο ξεκάθαρο χτύπημα στη σύγκρουση που «σιγόκαιγε». ...

