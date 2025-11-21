Αυξημένη επαγρύπνηση επικρατεί στην επιστημονική κοινότητα μετά την εμφάνιση μιας νέας παραλλαγής του ιού της γρίπης Α, η οποία έχει κάνει ήδη αισθητή την παρουσία της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα πρώτα κρούσματα εμφανίστηκαν περίπου έναν μήνα νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που προβληματίζει τους ειδικούς.

Ο καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Αθηνών, Γκίκας Μαγιορκίνης, εξήγησε μιλώντας στο ΕΡΤnews ότι περισσότερο από το 60% των κρουσμάτων γρίπης που καταγράφονται αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Βασίλειο αφορούν τη συγκεκριμένη παραλλαγή. «Η φετινή περίοδος δείχνει να ξεκινά νωρίτερα από ό,τι συνηθίζεται, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία», τόνισε.

Παρότι πρόκειται για νέο υποκλάδο –γνωστό ως Κ– οι επιστήμονες εκτιμούν πως το υπάρχον αντιγριπικό εμβόλιο εξακολουθεί να προσφέρει ικανοποιητική προστασία. Η καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος υποκλάδος ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρότερη νόσηση σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και φαίνεται να είναι πιο μεταδοτικός. «Ο εμβολιασμός, όπως συστήνεται από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, είναι το βασικό μας όπλο», σημείωσε.

Στην Ελλάδα, από τον Οκτώβριο μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί 778 κρούσματα γρίπης, εκ των οποίων 19 αφορούν τον τύπο Α, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία του ΕΟΔΥ. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του υποκλάδου Κ στη χώρα μας.

Ο παθολόγος–λοιμωξιολόγος Δημήτρης Χατζηγεωργίου επισήμανε ότι είναι ακόμη πρώιμο να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, καθώς οι εργαστηριακές αναλύσεις για την πλήρη ταυτοποίηση των ιών βρίσκονται σε εξέλιξη. «Δεν έχουμε καταγράψει τον συγκεκριμένο υποκλάδο, όμως είναι νωρίς και αναμένουμε την ολοκλήρωση των εξετάσεων», διευκρίνισε.

Οι ειδικοί καταλήγουν πως η έγκαιρη πρόληψη και ο εμβολιασμός παραμένουν τα πιο αποτελεσματικά μέσα προστασίας, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, ενόψει μιας περιόδου που αναμένεται να παρουσιάσει αυξημένη δραστηριότητα της εποχικής γρίπης.

