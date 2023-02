Νέος σεισμός 5,6 Ρίχτερ στην κεντρική Τουρκία

Δεν έχουν τέλος οι σεισμικές δονήσεις στην Τουρκία.

Λίγο πριν από τις 19.00 της Τρίτης, νέος ισχυρός σεισμός 5,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στην κεντρική Τουρκία, κοντά στο σημείο το οποίο επλήγη από τον καταστροφικό διπλό σεισμό, προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες νεκρούς και τεράστιες υλικές ζημιές.

#Earthquake (#deprem) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.6 || 16 km W of #Kayseri (#Turkey) || 4 min ago (local time 19:59:12). Follow the thread for the updates pic.twitter.com/8YMx1hPOUt