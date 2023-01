Twitter: Χάκερ υπέκλεψαν διακόσια εκατομμύρια email

Χάκερ υπέκλεψαν τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περισσότερων από 200 εκατομμυρίων χρηστών του Twitter και τις δημοσίευσαν σε διαδικτυακό φόρουμ hacking, σύμφωνα με ερευνητή ασφαλείας που επικαλείται το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η διαρροή «θα οδηγήσει δυστυχώς σε πολλές επιθέσεις χάκερ, στοχευμένο phishing και δημοσίευση προσωπικών στοιχείων (doxing)», έγραψε στο LinkedIn ο Άλον Γκαλ, συνιδρυτής της ισραηλινής εταιρείας παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας, Hudson Rock. «Είναι μία από τις πιο σημαντικές διαρροές που έχω δει», πρόσθεσε.

Το Twitter δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο για το συμβάν, για το οποίο ο Γκαλ έκανε την πρώτη ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 24 Δεκεμβρίου, ούτε απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με την παραβίαση. Επίσης, δεν είναι σαφές αν έχει λάβει μέτρα για τη διερεύνηση ή την αποκατάσταση του ζητήματος.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το πρακτορείο Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα αν τα δεδομένα στο φόρουμ ήταν αυθεντικά και προέρχονταν από το Twitter. Στιγμιότυπα από το φόρουμ όπου διέρρευσαν τα δεδομένα την Τετάρτη (4/1), έχουν ήδη κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο.

Ο Τρόι Χαντ, δημιουργός του ιστότοπου ενημέρωσης χρηστών για παραβιάσεις «Have I Been Pwned», εξέτασε τα δεδομένα που διέρρευσαν και επιβεβαίωσε τη διαρροή σε ανάρτησή του στο Twitter.

If you sent an API request to Twitter with an e-mail address, and an incorrect password, the API returned a JSON response containing the username associated with the account.



A Threat Actor compiled 221,608,279 entries.



This list includes celebrities, politicians, and more...