Europa Conference League: Ρόμα και Φέγενορντ προκρίθηκαν στον τελικό. Τα δάκρυα του Μουρίνιο

Η Ρόμα και η Φέγενορντ είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στον πρώτο τελικό του Europa Conference League, αφού εξασφάλισαν την πρόκριση για τον τελικό που θα γίνει στα Τίρανα. Οι Ιταλοί με γκολ του Άμπραχαμ νίκησαν με 1-0 τη Λέστερ στη ρεβάνς του 1-1, ενώ οι Ολλανδοί πήραν 0-0 στο Βελοντρόμ από τη Μαρσέιγ, την οποία είχαν νικήσει με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι.

Στο κατάμεστο Ολίμπικο η Ρόμα υποδέχθηκε τη Λέστερ και έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, αφού στο πρώτο 10λεπτο είχε δύο καλές φάσεις και στο 11′ σκόραρε με την κεφαλιά του Άμπραχαμ μετά το κόρνερ του Πελεγκρίνι (1-0). Από εκεί και πέρα, η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο ήλεγξε σε απόλυτο βαθμό την κατάσταση και απειλήθηκε μόνο στο 92′ από το σουτ του Μάντισον που έφυγε μόλις άουτ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον τελικό που θα γίνει στις 25 Μαΐου στα Τίρανα.

Την ίδια ώρα, η Μαρσέιγ αντιμετώπιζε τη Φέγενορντ με στόχο να ανατρέψει την ήττα με 3-2 στο πρώτο παιχνίδι, αλλά δεν τα κατάφερε. Οι Γάλλοι μπήκαν δυνατά στο καυτό Βελοντρόμ, πίεσαν αλλά δεν σκόραραν και όταν αναγκάστηκε να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού ο Παγιέ δέχθηκαν ισχυρό πλήγμα, με τους Ολλανδούς να αντέχουν και να κρατάνε το 0-0, το οποίο τούς στέλνει στον τελικό με τη Ρόμα.

Η Ρόμα νίκησε με 1-0 την Λέστερ στο «Ολίμπικο» της Ρώμης στο δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό και πήρε την πρόκριση για τον τελικό του UEFA Europa Conference League, που θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου στην Αρένα Κομπετάρε των Τιράνων. Αντίπαλός της θα είναι η Φέγενορντ που ξεπέρασε τη Μαρσέιγ στο άλλο ζευγάρι των «4».

Πρωταγωνιστής μετά την λήξη του ματς δεν ήταν ο σκόρερ της αναμέτρησης Τάμι Έιμπραχαμ, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 11′ και έγειρε τη… ζυγαριά υπέρ των «τζαλορόσι» μετά το 1-1 της πρώτης «μονομαχίας» με τις «αλεπούδες» την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Ζοσέ Μουρίνιο έκλεψε την παράσταση.

Ο Πορτογάλος προπονητής αφότου ακούστηκε το τελευταίο σφύριγμα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τη συγκίνησή του. Με δάκρυα στα μάτια περπατούσε μπροστά από τον πάγκο του και έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες του.Μάλιστα, απέδειξε πως παραμένει… special. Έγινε ο πρώτος τεχνικός στην ιστορία που έχει καθοδηγήσει κάποια ομάδα του σε τελικό του Champions League (Πόρτο – το κατέκτησε), του Europa League (Πόρτο και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – το κατέκτησε) και του Europa Conference League καθώς επίσης και του UEFA Super Cup.

«Είμαστε μια οικογένεια. Στους δρόμους της Ρώμης, στα μπαλκόνια, στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο… Ήμασταν μια μεγάλη οικογένεια κόντρα στην Λέστερ. Μια οικογένεια που άξιζε να πάει στον τελικό», δήλωσε μετά το τέλος της αναμέτρησης.Η επιτυχία της Ρόμα δικαιώνει τον Ζοσέ Μουρίνιο για την επιλογή του να συνεχίσει την καριέρα του στο ιταλικό ποδόσφαιρο και να επιχειρήσει να «χτίσει» σχεδόν από το μηδέν μια ομάδα που δεν θα έχει την… υποχρέωση να κατακτά τίτλους. Επίσης, δικαιώνει και τη διοίκηση του κλαμπ που τον υποστήριξε στις δύσκολες στιγμές. Η συμμετοχή στον τελικό αν μη τι άλλο σημαίνει και την επιστροφή του στις συζητήσεις για τους κορυφαίους προπονητές στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

José Mourinho in tears after reaching the Conference final. Might not be the biggest final in his career, but man does this show how much he loves the game. Imagine not loving this man. pic.twitter.com/ZNXoAGqzOq