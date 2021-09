Παραολυμπιακοί Αγώνες: Η πρόταση γάμου σε ζωντανή μετάδοση που συγκίνησε

Μία ιδιαιτέρως συγκινητική στιγμή κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός την Παρασκευή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, όταν μετά τον προκριματικό των 200 μέτρων γυναικών, ένας συνοδός έκανε πρόταση γάμου σε δρομέα.

Η Κέουλα Περέιρα Σεμέδο από το Πράσινο Ακρωτήρι ναι μεν δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό, ωστόσο, δεν έφυγε με άδεια χέρια από τους αγώνες, καθώς μετά το τέλος της κούρσας δέχτηκε στην γραμμή του τερματισμού την πρόταση γάμου από τον συνοδό της στον αγώνα και σύντροφό της.

Ο Μάνουελ Αντόνιο ντα Βέγκα, κάλεσε τα άλλα τρία ζευγάρια που έτρεξαν μαζί στην κούρσα να έρθουν δίπλα τους και πήγε γρήγορα στις κερκίδες για να πάρει το δαχτυλίδι. Έπιασε το χέρι της συντρόφου του, η οποία δεν έχει την όρασή της, για να σκύψει και να της κάνει την πρόταση. Η Σεμέδο είπε το «ναι» και έτσι, στη μέση του αγωνιστικού χώρου έγινε για πρώτη φορά πρόταση γάμου σε Παραολυμπιακούς Αγώνες

«Δεν έχω λόγια. Είναι τόσα πολλά τα συναισθήματα. Και μόνο που είμαι στους Παραολυμπιακούς Αγώνες είναι τρομερό. Δεν ένοιωθα τα πόδια μου από το άγχος. Τώρα με την πρόταση γάμου τα συναισθήματα είναι ακόμη πιο έντονα. Δεν μπορώ να το περιγράψω. Πάντα ονειρευόμουν να παντρευτώ, αλλά δεν είχαμε σχεδιάσει κάτι. Δεν είχαμε καν μιλήσει και δεν το περίμενα με τίποτα» είπε η αθλήτρια μετά το χαρμόσυνο γεγονός.

Romantic moment in #Paralympics! Keula Nidreia Pereira Semedo, an athlete from Cape Verde, was proposed to by her guide Manuel Antonio Vaz da Veiga after the women's T11 200m heats. Other athletes were cheering for them during the big moment. pic.twitter.com/c3WZz4MScJ