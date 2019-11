Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι ο νέος βασιλιάς του ATP Finals

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με μεγαλειώδη εμφάνιση επικράτησε 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4) επί του Ντόμινικ Τιμ και κατέκτησε το ATP Finals που διεξήχθη στο Λονδίνο.



Το έκανε και αυτό ο Τσιτσιπάς! Η τεράστια εβδομάδα του Στέφανου Τσιτσιπά ολοκληρώθηκε με μοναδικό τρόπο. Ο Στεφ επικράτησε 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4) επί του Ντόμινικ Τιμ και κατέκτησε το ATP Finals. Ο 21χρονος ήταν ο κορυφαίος στην εβδομάδα των κορυφαίων στο Λονδίνο και δίκαια έφτασε στην κατάκτηση του τροπαίου.



Το πρώτο σετ ήταν κλειστό με τους δύο τενίστες να κρατά το σερβίς τους με σχετική ευκολία. Αμφότεροι δημιούργησαν από τρία break points χωρίς να εκμεταλλευτούν κανένα από αυτά. Έτσι, οδηγηθήκαμε στο tie break.



Εκεί ο Τιμ έκανε πρώτος mini break και κατάφερε να προηγηθεί με 3-0. O Τσιτσιπάς κατάφερε να το πάρει πίσω και να φέρει το tie break στα ίσα (5-5). Ο Αυστριακός ήταν, όμως, πιο ψύχραιμος και κατάφερε να κλείσει το πρώτο σετ με 7-6 (6).





Η λογική θα ήθελε τον Τιμ να μπει δυνατά στο δεύτερο σετ έχοντας το ψυχολογικό πλεονέκτημα, αλλά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς με δύο γρήγορα breaks κατάφερε να προηγηθεί με 3-0 και επί της ουσίας να βάλει τις βάσεις για το 1-1.



Στη συνέχεια ο Τιμ έπαιξε φουλ επιθετικά, προσπάθησε να βγάλει αντίδραση, αλλά ήταν αργά. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κράτησε απλά το σερβίς του και μέσα σε περίπου 25 περίπου λεπτά έφτασε στο 1-1 σετ με 6-2.



Με την έναρξη του τρίτου σετ ο Τσιτσιπάς δημιούργησε δύο break point στο σερβίς του Τιμ, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο service game του Αυστριακού ο Στεφ έκανε ξανά το ίδιο μόνο που αυτή τη φορά έκανε το break. Ο Τιμ αντέδρασε και πήρε πίσω το break στο έκτο game και στη συνέχεια κράτησε το σερβίς του για να προηγηθεί με 4-3.



Στη συνέχεια οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους και έτσι φτάσαμε στο δεύτερο tie break. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προηγήθηκε με 4-1, ο Τιμ έφερε το tie break στα ίσα με 4-4. Ο Τσιτσιπάς είχε όμως τα ψυχικά αποθέματα και με τρεις διαδοχικούς πόντους έφτασε στην κατάκτηση του αγώνα.

Huge congratulations to Greece’s 21-year-old tennis star Stefanos Tsitsipas who beat Dominic Thiem and has won the final of the ATP Finals 2019 in London, becoming the first Greek player to lift the trophy! Bravo Stefanos #Tsitsipas #ATPFinals2019 @StefTsitsipas pic.twitter.com/hPRS2HEgP7