Το μυστήριο των «βίντεο με UFO» και η επιβεβαίωση της γνησιότητάς τους

«Το Ναυτικό των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τα βίντεο με UFO που έχουν διαρρεύσει είναι αληθινά και ότι ποτέ δεν έπρεπε να έχουν βγει στη δημοσιότητα».



Αυτό υποστηρίζει δημοσίευμα του ρωσικού ειδησεογραφικού πρακτορείο RT αναφορικά με τη συζήτηση για το αν υπάρχει εξωγήινη ζωή και αν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.



Τρία βίντεο που φαίνεται να δείχνουν συναντήσεις μεταξύ αεροσκάφους του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού και UFO, είναι πραγματικά, όπως παραδέχθηκε η υπηρεσία, ενώ επιμένει ότι δείχνουν απλώς «ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα» και δεν προορίζονταν για να δοθούν στη δημοσιότητα.



«Τρία βίντεο που κυκλοφόρησαν ευρέως και απεικονίζουν ένα στρατιωτικό αεροσκάφος να αλληλεπιδρά με ΑΤΙΑ (UFO) - μυστηριώδη αντικείμενα τα οποία εκτελούσαν ελιγμούς που δεν ήταν δυνατόν να γίνουν βάσει της υπάρχουσας, γνωστής σε εμάς αεροπλοΐας - δεν έπρεπε να δοθούν στη δημοσιότητα» τόνισε ο Joseph Gradisher στο σάιτ Black Vault νωρίτερα μέσα στον μήνα.



Ο εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ επεσήμανε μάλιστα: «Ωστόσο τα βίντεο είναι γνήσια και το περιεχόμενό τους δεν μπορεί να εξηγηθεί».



«Το Ναυτικό ορίζει τα αντικείμενα που φαίνονται στα βίντεο και τις κινήσεις τους ως αγνώστου ταυτότητας εναέρια φαινόμενα» είπε ο Gradisher, εξηγώντας ότι ο όρος χρησιμοποιείται αντί του όρου UFO ως «στοιχειώδης περιγραφή για τις θεάσεις/παρατηρήσεις ανεπίσημων/αγνώστων αεροσκαφών/αντικειμένων που έχουν παρατηρηθεί να εισέρχονται/δραστηριοποιούνται στον εναέριο χώρο από διάφορα σημεία στο φάσμα ελέγχου του στρατού» συνέχισε.



Το RT σημειώνει σχετικά με τη δήλωση του Αμερικανού αξιωματούχου: «Μεταφρασμένο σε απλή και κατανοητή γλώσσα: δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι εξωγήινοι».



Το ένα βίντεο («FLIR1») δείχνει ένα σκοτεινό αντικείμενο σε σχήμα κάψουλας να υπερίπταται για μερικά δευτερόλεπτα πριν να φύγει εξαιρετικά γρήγορα προς τα πλάγια. Σε άλλο βίντεο («GoFast») φαίνεται ο αισθητήρας του αεροσκάφους που παρατηρεί να «κλειδώνει» σε έναν γρήγορα κινούμενο στόχο, ενώ οι πιλότοι ακούγονται να αναρωτιούνται με ενθουσιασμό τι ακριβώς έχουν βρει τυχαία. Το τρίτο βίντεο («Gimbal») δείχνει ένα επίμηκες αντικείμενο που κινείται σταθερά πριν να σταματήσει και να περιστραφεί, ενώ οι πιλότοι που το παρατηρούν εκφράζουν την έκπληξή τους.



Τα βίντεο δημοσιεύτηκαν το 2017. Από τότε έχουν φιλοξενηθεί στις σελίδες των New York Times αλλά και στο To The Stars Academy of Arts & Science, μια κοινοπραξία πρώην στελεχών μυστικών υπηρεσιών, επιστημόνων και διασημοτήτων που προωθούν την έρευνα για τα UFO και άλλα «επιστημονικά μυστήρια».



Μάλιστα το Πεντάγωνο εξέφρασε παράπονα, λέγοντας ότι τα βίντεο «πρέπει να παρακρατηθούν», καθώς «ποτέ επισήμως δεν δόθηκαν στο ευρύ κοινό». Το Πολεμικό Ναυτικό έχει ορίσει κατευθυντήριες γραμμές για τις αναφορές «αγνώστων αεροσκαφών» που εισέρχονται στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, διαβεβαιώνοντας ότι καμία «συνάντηση» δεν θα μείνει μη καταγεγραμμένη. Αμερικανοί γερουσιαστές έχουν επίσης ζητήσει ενημέρωση για το θέμα, καθώς η ιστορία του Πενταγώνου σχετικά με το «κυνήγι» UFO στο πλαίσιο απόρρητων προγραμμάτων όπως το AATIP έχουν περιέλθει στη γνώση του κοινού.