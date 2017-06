Πουλήθηκε η Εθνική Ασφαλιστική

Εξαγοράστηκε από την Exin Financial Services Holding B.V. - Η Εθνική θα διατηρήσει μερίδιο 25% των μετοχών



Ανακοινώθηκε επίσημα από την Exin Financial Services Holding B.V. η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Σε ανακοίνωσή της σημειώνει ότι «ξεκινάει μία μακροχρόνια συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω της συμφωνίας για την εξαγορά του 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής από την ΕΤΕ έναντι 718 εκατ. ευρώ, τίμημα το οποίο μεταφράζεται σε εταιρική αξία ύψους 958 εκατ. ευρώ, υπό τον όρο της τελικής έγκρισης των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών.



Η Εθνική θα διατηρήσει μερίδιο 25% των μετοχών στην Εθνική Ασφαλιστική, η οποία θα παραμείνει ο αποκλειστικός φορέας τραπεζοασφαλιστικών υπηρεσιών της ΕΤΕ, όπως ορίζει η νέα 10ετής συμφωνία για προϊόντα ασφάλισης ζωής, αποταμίευσης και ζημιών.

Η Συναλλαγή αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο της τάξεως των περίπου 110 μονάδων βάσης στο proforma δείκτη CET1 της ΕΤΕ.



Η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής επιβεβαιώνει τη δέσμευση της ΕΤΕ να εφαρμόσει με συνέπεια το σχέδιο αναδιάρθρωσης της Τράπεζας, ενώ θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να αφοσιωθεί στις κύριες δραστηριότητες της και στην υγιή πιστωτική επέκταση.



Ο κ. Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ, σε δήλωση του αναφέρει δήλωσε: «Ύστερα από 125έτη κοινής πορείας η οποία ξεκίνησε το 1891, η ΕΤΕ προχώρησε στην πώληση του 75% των μετοχών της Εθνικής Ασφαλιστικής ώστε να πραγματοποιήσει τη δέσμευση της προς τους μετόχους της και τις ευρωπαϊκές αρχές. Παράλληλα, σύναψε συμφωνία αποκλειστικής συνεργασίας bancassurance για τη διανομή των προϊόντων της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω του δικτύου της ΕΤΕ. Η απόφαση να διατηρηθεί μειοψηφική συμμετοχή της τάξεως του 25%, συνάδει με το πνεύμα συνεργασίας που διέπει τη σχέση μας με την EXIN. Μας χαροποιεί ιδιαίτερα που ο νέος μας συνεργάτης, η EXIN, διακατέχεται από μακροπρόθεσμο στρατηγικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα και θα συνεχίσει να αναπτύσσει την Εθνική Ασφαλιστική τα επόμενα χρόνια».



Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων Αρχών Ανταγωνισμού και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Goldman Sachs International και η Morgan Stanley & Co. International plc, ενεργούν από κοινού ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της ΕΤΕ. Η Freshfields Bruckhaus Deringer, ενεργεί ως διεθνής νομικός σύμβουλος ενώ το δικηγορικό γραφείο Μπερνίτσα ενεργεί ως νομικός σύμβουλος σε θέματα ελληνικού δικαίου.

Η Εθνική Ασφαλιστική αποτελεί την μεγαλύτερη και παλαιότερη ασφαλιστική εταιρία στην Ελλάδα. Η συμφωνία και η συνεργασία αναδεικνύουν τη δέσμευση της EXIN για την ανάπτυξη νέων ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή, σε συνέχεια της εξαγοράς μεριδίου ύψους 50% στην AIG Ελλάδος το Δεκέμβριο του 2016. Με την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, το χαρτοφυλάκιο εταιριών της EXIN θα παράγει ασφάλιστρα της τάξεως του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως από την ελληνική ασφαλιστική αγορά.



«Οι δύο αυτές επιχειρήσεις θα ευδοκιμήσουν μέσω της μακροχρόνιας δέσμευσής μας να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή» δήλωσε ο Παύλος Κανελλόπουλος, Αντιπρόεδρος της N. Κανελλόπουλος & Xρ. Αδαμαντιάδης Α.Ε, η οποία ιδρύθηκε το 1935».



Όπως σημειώνει η ανακοίνωση, η EXIN και η ΕΤΕ μοιράζονται την κοινή φιλοδοξία για την ανάπτυξη της Εθνικής Ασφαλιστικής μέσω της σημαντικής αναβάθμισης κεντρικών συστημάτων και διαδικασιών, με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών, και ιδιαιτέρως των brokers και ασφαλιστικών πρακτόρων της, αλλά και των ασφαλισμένων. Η EXIN θα συνεισφέρει στη συνεργασία την τεχνογνωσία της σε θέματα διανομής, και αναδοχής ασφαλειών, καθώς και σε τεχνικά και ψηφιακά θέματα – συμπεριλαμβανομένης της κατοχυρωμένης της εφαρμογής και αλγόριθμου «Intelligent Data» που βασίζεται σε τεχνολογία πρόβλεψης συμπεριφορών.



«Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι για την εδραίωση της συνεργασίας μας με την ΕΤΕ. Είμαστε ενθουσιασμένοι για την ευκαιρία να συνεργαστούμε με τους συναδέλφους μας στην Εθνική Ασφαλιστική ώστε να αναπτύξουμε περαιτέρω την εξαιρετική βάση που τόσο επιδέξια έχουν οικοδομήσει οι εταίροι μας στην ΕΤΕ. Ο συνδυασμός των διαχρονικών αξιών της Εθνικής Ασφαλιστικής με την τεχνολογική μας εμπειρογνωμοσύνη θα συμβάλουν στην παροχή εξαιρετικών υπηρεσιών προς τους πελάτες τα επόμενα χρόνια» δήλωσε ο Matt Fairfield, Συνιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της EXIN.



«Η συμφωνία με την Εθνική Ασφαλιστική ενισχύει τη δέσμευσή μας στην αγορά χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Νότιας Ευρώπης ως μέρος της Πανευρωπαϊκής μας στρατηγικής. Η EXIN έχει την τεχνογνωσία να ηγηθεί της αναγέννησης του κλάδου σε όλη την περιοχή» δήλωσε ο Τζον Κουντούρης, Συνιδρυτής της EXIN.



Ο Συνιδρυτής της ΕΧΙΝ Τζον Κάλαμος δήλωσε: «Αναζητώ ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα εδώ και αρκετό καιρό. Είμαστε ευτυχείς γιατί βρήκαμε κάτι το οποίο ανταποκρίνεται πλήρως στη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας».

news.