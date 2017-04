Έκρηξη στο μετρό της Αγίας Πετρούπολης με νεκρούς. Live

Νεότερος απολογισμός, δέκα νεκροί και τουλάχιστον 50 τραυματίες από την επίθεση στο Μετρό της Αγίας Πετρούπολης σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδουν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης

Υποστηρικτές του Ισλαμικού Κράτους πανηγυρίζουν ήδη για το μακελειό στην Αγία Πετροπούπολη. Στο twitter έχει ήδη ανέβει φωτογραφία που δείχνει μαχητή του ISIS και στο βάθος εικόνα από τη Ρωσία. Πάνω στη φωτογραφία υπάρχει και το εξής μήνυμα: "Σκοτώστε τους όπου τους βρείτε! Θα κάψουμε τη Ρωσία"

Οι αρχές της πόλης αποφάσισαν να κλείσουν όλους τους σταθμούς του Μετρό της Αγίας Πετρούπολης

Συγκλονίζει αυτόπτης μάρτυρας

"Είδα να βγάζουν τραυματίες έξω από το μετρό... Οι εικόνες ήταν φρικιαστικές", δήλωσε στο Sputnik ο Alexander, ο οποίος βρισκόταν κοντά στον σταθμό "Τεχνολογικό Ινστιτούτο"

Η έκρηξη έγινε ανάμεσα στους σταθμούς "Tekhnologichesky Institut" και "Sennaya Ploshchad"

Έκρηξη σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος σε κεντρικό σταθμό του μετρό της Αγίας Πετρούπολης, στη Ρωσία.

Δυο οι εκρήξεις που σημειώθηκαν, η μια σε σταθμό στην πλατεία Σενάγια και η δεύτερη στο σταθμό στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο.

Σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, από την έκρηξη υπάρχουν θύματα, ωστόσο, δεν είναι ακόμα γνωστός ο ακριβής αριθμός τους, αν και ρωσικά ΜΜΕ ήδη κάνουν λόγο για τουλάχιστον δέκα νεκρούς.

Πληροφορίες από την εταιρεία διαχείρισης του μετρό της πόλης αναφέρουν ότι η έκρηξη έλαβε χώρα μέσα σε βαγόνι του μετρό, από αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό γεμισμένο με καρφιά και κομμάτια μετάλλου, κάτι που αν αποδειχθεί, ενισχύει τη θεωρία του τρομοκρατικού χτυπήματος.

Τοπικό μέσο ενημέρωσης ανέφερε πως έχουν κλείσει τρεις σταθμοί του μετρό της Αγίας Πετρούπολης.

Εικόνες που μεταδίδουν ξένα πρακτορεία δείχνουν πολλούς ανθρώπους τραυματισμένους, ξαπλωμένους στις αποβάθρες.

Σύφωνα με πληροφορίες, η έκρηξη έγινε σε βαγόρι συρμού, στην αποβάθρα της στάσης του μετρό "Τεχνολογικό Ινστιτούτο

