Παιδιά με σύνδρομο Down αγκάλιασαν το Λευκό Πύργο

Δεκάδες παιδιά με σύνδρομο Down μαζί με τους γονείς, τους φίλους και τους εκπαιδευτικούς τους, αλλά και παίκτες του ΠΑΟΚ, ένωσαν τα χέρια για να "αγκαλιάσουν" τον Λευκό Πύργο στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 21η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, διεκδικώντας το σπάσιμο των στερεοτύπων και την αποδοχή τους από την κοινωνία. Μαζί τους ήταν και ο κορυφαίος Έλληνας καθηγητής Γενετικής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης και πρόεδρος του Παγκόσμιου Οργανισμού Γονιδιώματος, Στυλιανός Αντωναράκης, ο οποίος καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down το 2006.

"Το μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης είναι ότι οι συνάνθρωποι μας που έχουν σύνδρομο Down είναι λίγο διαφορετικοί από εμας αλλά αποτελούν μέρος της κοινωνίας μας. Η Ημέρα του Συνδρόμου Down έχει καθιερωθεί για να μπορούμε να εντάξουμε τους συνανθρώπους μας αυτούς στην κοινωνία μας, να μπορέσουμε να ευαισθητοποιήσουμε την κοινωνία στην ύπαρξη του συνδρόμου Down και στην υποχρέωση που έχουμε να βοηθήσουμε και τα παιδιά και τις οικογένειες και τους ενήλικες με σύνδρομο Down. Να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την εκπαίδευσή τους , την ενσωμάτωση τους στην κοινωνία, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη της έρευνας και στο τέλος να μπορέσουμε να θεραπεύσουμε. Η Ημέρα του Συνδρόμου Down είναι μια κοινωνική πίεση και στον ιατρικό κόσμο και στον ερευνητικό κόσμο και στον κόσμο της πολιτικής και στον κόσμο της οικονομίας ώστε να πετύχουμε περισσότερα για το σύνδρομο Down" ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Αντωναράκης.