Ζώδια: Οι αναλυτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 12 έως 18 Ιανουαρίου 2026

Μια εβδομάδα γεμάτη προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες ξεκινά. Με τον Ήλιο να πλησιάζει στο τέλος της διαδρομής του στον Αιγόκερω και τον Ερμή να ευνοεί τις ξεκάθαρες συζητήσεις, δείτε πώς θα επηρεαστεί το ζώδιό σας στα αισθηματικά, τα επαγγελματικά και τα οικονομικά.

Κριός

Η εβδομάδα εστιάζει στην καριέρα σας. Ίσως χρειαστεί να πάρετε μια σημαντική απόφαση για ένα επαγγελματικό σχέδιο. Στα αισθηματικά, η Τετάρτη είναι ιδανική μέρα για να προσεγγίσετε το ταίρι σας.

Ταύρος

Ευνοούνται τα ταξίδια και οι επαφές με το εξωτερικό. Αν σχεδιάζετε κάτι καινούργιο, οι μέρες μετά την Πέμπτη είναι με το μέρος σας. Προσοχή στα έξοδα το Σαββατοκύριακο.

Δίδυμοι

Οικονομικά ζητήματα που εκκρεμούσαν έρχονται στο προσκήνιο. Μια συζήτηση για κληρονομικά ή δάνεια θα έχει θετική έκβαση. Στα αισθηματικά, το πάθος περισσεύει.

Καρκίνος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες σας είναι στο μικροσκόπιο. Είναι η κατάλληλη στιγμή να βάλετε όρια ή να προχωρήσετε σε μια δέσμευση. Μην αφήνετε την ανασφάλεια να σας παρασύρει.

Λέων

Η καθημερινότητα και η εργασία σας απαιτούν ενέργεια. Φροντίστε την υγεία και τη διατροφή σας. Μια ευχάριστη είδηση στον εργασιακό χώρο θα σας φτιάξει τη διάθεση την Παρασκευή.

Παρθένος

Μια από τις πιο δημιουργικές εβδομάδες του μήνα. Ο έρωτας σας χτυπά την πόρτα, ενώ για τους δεσμευμένους η ανανέωση της σχέσης είναι προ των πυλών. Ασχοληθείτε με τα χόμπι σας.

Ζυγός

Το σπίτι και η οικογένεια είναι η προτεραιότητά σας. Ίσως χρειαστεί να διευθετήσετε μια παλιά εκκρεμότητα με έναν συγγενή. Τα οικονομικά σας παρουσιάζουν σταθερότητα.

Σκορπιός

Η επικοινωνία είναι το δυνατό σας όπλο αυτή την εβδομάδα. Συμφωνίες, υπογραφές και συναντήσεις θα πάνε εξαιρετικά. Μια μικρή εκδρομή το Σαββατοκύριακο θα σας αποφορτίσει.

Τοξότης

Εστιάστε στα οικονομικά σας. Είναι καλή στιγμή για να κάνετε έναν προϋπολογισμό ή να ζητήσετε μια αύξηση. Στα προσωπικά, αποφύγετε τις ζήλιες χωρίς λόγο.

Αιγόκερως

Με τον Ήλιο στο ζώδιό σας, η λάμψη σας είναι ακαταμάχητη. Είναι η δική σας περίοδος για να θέσετε νέους στόχους. Η τύχη σας χαμογελά σε ό,τι ξεκινήσετε τώρα.

Υδροχόος

Χρειάζεστε χρόνο για τον εαυτό σας. Η εβδομάδα ευνοεί τον απολογισμό και τον προγραμματισμό των επόμενων κινήσεων σας, καθώς σύντομα ξεκινά η δική σας γενέθλια περίοδος.

Ιχθύες

Οι φίλοι και οι κοινωνικές σας επαφές φέρνουν λύσεις σε προβλήματα. Ένα όνειρο ή ένας στόχος σας αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά. Μην φοβηθείτε να ζητήσετε βοήθεια.

