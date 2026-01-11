Ζώδια: Ποια θα δουν ζεστό χρήμα την ερχόμενη εβδομάδα και ποια πρέπει να προσέξουν τις παγίδες

Η εβδομάδα που ξεκινά φέρνει μαζί της την «πολική φωτοβολίδα» στον καιρό, αλλά στον αστρολογικό χάρτη ορισμένα ζώδια θα νιώσουν τη θερμοκρασία να ανεβαίνει… στην τσέπη τους. Με την Αφροδίτη και τον Ερμή να αλλάζουν ισορροπίες, τρεις εκπρόσωποι του ζωδιακού κύκλου ετοιμάζονται για σημαντικές οικονομικές ανάσες, ενώ δύο θα πρέπει να κινηθούν με εξαιρετική προσοχή για να αποφύγουν λάθη που κοστίζουν.

Η νέα εβδομάδα (12-18 Ιανουαρίου) είναι καθοριστική για τα επαγγελματικά και τα οικονομικά μας.

Οι Τυχεροί (Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως): Τα ζώδια της Γης ευνοούνται από τις σταθερές όψεις που διαμορφώνονται. Αν περιμένετε μια απάντηση για ένα επίδομα, μια αύξηση ή μια νέα συμφωνία, αυτή είναι η εβδομάδα σας. Ειδικά για τους Ταύρους, μια παλιά οφειλή ενδέχεται να επιστραφεί εκεί που δεν το περιμένατε.



Οι Προσεκτικοί (Δίδυμοι, Τοξότης): Ο Ερμής δημιουργεί «θόρυβο» στις επικοινωνίες σας. Πριν υπογράψετε οτιδήποτε ή πριν κάνετε μια μεγάλη αγορά (ίσως λόγω εκπτώσεων), διαβάστε τα ψιλά γράμματα. Οι παρορμητικές κινήσεις θα φέρουν «τρύπες» στον προϋπολογισμό σας μέχρι το τέλος του μήνα.



Πώς θα επηρεαστούν οι υπόλοιποι εκπρόσωποι του ζωδιακού:

Κριός: Η ενέργειά σας είναι στα ύψη, αλλά η βιασύνη σας στα έξοδα μπορεί να φέρει απώλειες. Εστιάστε στα επαγγελματικά, όπου ανοίγει μια πόρτα στα μέσα της εβδομάδας.

Καρκίνος: Το σπίτι και η οικογένεια θα απορροφήσουν ένα μέρος των εσόδων σας (ίσως για βελτιώσεις ή ανάγκες συγγενών). Μην αγχώνεστε, είναι επένδυση.

Λέων: Λάμπετε κοινωνικά και αυτό φέρνει γνωριμίες που θα αποδώσουν καρπούς τον Φεβρουάριο. Στα οικονομικά, αποφύγετε τα ρίσκα την Παρασκευή.

Ζυγός: Οι ισορροπίες στις σχέσεις σας είναι εύθραυστες. Μην αφήνετε οικονομικές διαφορές με φίλους ή συνεργάτες να χαλάσουν το κλίμα.

Σκορπιός: Η διαίσθησή σας είναι το «όπλο» σας. Αν νιώθετε ότι μια επένδυση ή μια αγορά δεν είναι σωστή, ακούστε το ένστικτό σας.

Υδροχόος: Τα γενέθλιά σας πλησιάζουν και η τύχη αρχίζει να σας χαμογελά. Μια πρόταση για έξτρα εισόδημα είναι πολύ πιθανή.

Ιχθύες: Η εβδομάδα απαιτεί οργάνωση. Τακτοποιήστε λογαριασμούς και εκκρεμότητες του παρελθόντος για να απελευθερώσετε χώρο για τα νέα που έρχονται.

Tip της εβδομάδας: Η Τετάρτη είναι η πιο «καθαρή» μέρα για οικονομικές διευθετήσεις.

