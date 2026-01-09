Το πρώτο πλήρες Σαββατοκύριακο του Ιανουαρίου (10-11/01) φέρνει μαζί του μια έντονη ενέργεια. Με τη Σελήνη να ευνοεί τα ζώδια της Γης και του Νερού, η ανάγκη για σταθερότητα συγκρούεται με την επιθυμία για περιπέτεια.

♈ Κριός

Πρόβλεψη: Το Σάββατο τακτοποιήστε εκκρεμότητες. Την Κυριακή, μια συνάντηση μπορεί να αναζωπυρώσει ένα παλιό ειδύλλιο.

Τυχεροί Αριθμοί: 7, 14, 22

♉ Ταύρος

Πρόβλεψη: Η Αφροδίτη σας χαρίζει γοητεία. Αν είστε ελεύθεροι, οι ευκαιρίες για νέα γνωριμία είναι πολλές.

Τυχεροί Αριθμοί: 2, 11, 29

♊ Δίδυμοι

Πρόβλεψη: Πολλά μηνύματα και επικοινωνία. Κάτι νέο ξεκινά στα επαγγελματικά που θα φανεί από τη Δευτέρα.

Τυχεροί Αριθμοί: 3, 12, 21

♋ Καρκίνος

Πρόβλεψη: Η διαίσθησή σας είναι ο οδηγός σας. Ακούστε το ένστικτό σας για ένα άτομο που μπήκε πρόσφατα στη ζωή σας.

Τυχεροί Αριθμοί: 19, 25, 38

♌ Λέων

Πρόβλεψη: Είστε το επίκεντρο, αλλά προσέξτε τα λόγια σας για να αποφύγετε παρεξηγήσεις με φιλικά πρόσωπα.

Τυχεροί Αριθμοί: 1, 10, 31

♍ Παρθένος

Πρόβλεψη: Το Σαββατοκύριακο επιβάλλει ξεκούραση. Μην αφήσετε τη δουλειά να σας χαλάσει την ηρεμία.

Τυχεροί Αριθμοί: 5, 23, 37

♎ Ζυγός

Πρόβλεψη: Η οικογένεια είναι προτεραιότητα. Μια ειλικρινής συζήτηση θα λύσει παρεξηγήσεις μηνών.

Τυχεροί Αριθμοί: 6, 15, 33

♏ Σκορπιός

Πρόβλεψη: Πάθος και ένταση στον έρωτα! Αποφύγετε όμως τα οικονομικά ρίσκα αυτές τις μέρες.

Τυχεροί Αριθμοί: 20, 28, 42

♐ Τοξότης

Πρόβλεψη: Μια σύντομη απόδραση είναι πιθανή. Η τύχη σας χαμογελά στα οικονομικά από απρόσμενη πηγή.

Τυχεροί Αριθμοί: 9, 18, 44

♑ Αιγόκερως

Πρόβλεψη: Πρωταγωνιστές των ημερών! Μια οικονομική συμφωνία κλείνει με πολύ θετικό πρόσημο.

Τυχεροί Αριθμοί: 4, 13, 40

♒ Υδροχόος

Πρόβλεψη: Νιώθετε την ανάγκη για αλλαγή. Η Κυριακή φέρνει μια πολύ ευχάριστη έκπληξη.

Τυχεροί Αριθμοί: 8, 17, 45

♓ Ιχθύες

Πρόβλεψη: Η δημιουργικότητά σας χτυπάει κόκκινο. Ξεκινήστε ένα νέο project που σας εκφράζει.

Τυχεροί Αριθμοί: 16, 24, 41



Tip: Συνδυάστε τους αριθμούς σας με το 10 και το 1 (λόγω ημερομηνίας) για έξτρα τύχη στις κληρώσεις!

Τα Ζώδια της Φωτιάς (Κριός, Λέων, Τοξότης)

Προσοχή στις παρορμητικές αγορές!

Κριός: Το Σάββατο είναι ιδανικό για να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες. Την Κυριακή, μια τυχαία συνάντηση μπορεί να αναζωπυρώσει ένα παλιό ειδύλλιο.

Λέων: Είστε το επίκεντρο της προσοχής, αλλά προσέξτε τα λόγια σας. Μια παρεξήγηση με φιλικό πρόσωπο μπορεί να σας χαλάσει τη διάθεση.

Τοξότης: Ένα ταξίδι ή μια σύντομη απόδραση είναι στα σκαριά. Η τύχη σας χαμογελά στα οικονομικά, ίσως από μια πηγή που δεν περιμένατε.

Τα Ζώδια της Γης (Ταύρος, Παρθένος, Αιγόκερως)

Η ώρα της επιβράβευσης.

Ταύρος: Η Αφροδίτη σας χαρίζει ακαταμάχητη γοητεία. Αν είστε ελεύθεροι, βγείτε έξω – το σύμπαν έχει σχέδια για εσάς.

Παρθένος: Το Σαββατοκύριακο επιβάλλει ξεκούραση. Μην αφήσετε τα επαγγελματικά να εισβάλλουν στον προσωπικό σας χρόνο.

Αιγόκερως: Είστε οι πρωταγωνιστές! Με τον ήλιο στο ζώδιό σας, νιώθετε πιο δυνατοί από ποτέ. Μια οικονομική συμφωνία κλείνει με θετικό πρόσημο.

Τα Ζώδια του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος)

Επικοινωνία στο κόκκινο.

Δίδυμοι: Πολλά μηνύματα και τηλεφωνήματα. Κάτι νέο ξεκινά στα επαγγελματικά που θα φανεί από τη Δευτέρα.

Ζυγός: Το σπίτι και η οικογένεια είναι η προτεραιότητά σας. Μια συζήτηση με τον σύντροφό σας θα λύσει παρεξηγήσεις μηνών.

Υδροχόος: Νιώθετε την ανάγκη να επαναστατήσετε. Κάντε το, αλλά με μέτρο. Η Κυριακή φέρνει μια ευχάριστη έκπληξη από το εξωτερικό.

Τα Ζώδια του Νερού (Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύες)

Συναισθηματική φόρτιση και πάθος.

Καρκίνος: Η διαίσθησή σας είναι ο οδηγός σας. Ακούστε το ένστικτό σας για ένα άτομο που πρόσφατα μπήκε στη ζωή σας.

Σκορπιός: Πάθος και ένταση στην κρεβατοκάμαρα! Το Σαββατοκύριακο αυτό είναι αφιερωμένο στον έρωτα. Στα οικονομικά, αποφύγετε τα ρίσκα.

Ιχθύες: Η δημιουργικότητά σας χτυπάει κόκκινο. Είναι η κατάλληλη στιγμή να ξεκινήσετε ένα νέο χόμπι ή project που σας εκφράζει.

