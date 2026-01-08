Αστρολογικές Προβλέψεις – Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026

Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται από τη σύνοδο Αφροδίτης-Άρη στον Αιγόκερω, μια όψη που φέρνει έντονο πάθος αλλά και την ανάγκη για πρακτικά αποτελέσματα στις σχέσεις και τα επαγγελματικά.
Παράλληλα, η Σελήνη περνά στην Παρθένο, στρέφοντας την προσοχή μας στη λεπτομέρεια και την οργάνωση.
- Κριός: Η φιλοδοξία σας χτυπάει κόκκινο. Προωθήστε επαγγελματικά σχέδια, αλλά προσέξτε τις εντάσεις με ανωτέρους.
- Ταύρος: Αναζητάτε συναισθηματική επιβεβαίωση. Η ημέρα ευνοεί το κλείσιμο εκκρεμοτήτων από το παρελθόν.
- Δίδυμοι: Προσοχή στα λόγια σας! Μια παρεξήγηση μπορεί να κοστίσει. Εστιάστε στην οργάνωση της καθημερινότητάς σας.
- Καρκίνος: Αναθεωρήστε το πρόγραμμά σας. Μην σπαταλάτε ενέργεια σε πράγματα που δεν σας εξελίσσουν.
- Λέων: Πρόσωπα από το παρελθόν επανεμφανίζονται. Κλείστε κύκλους που παραμένουν ανοιχτοί.
- Παρθένος: Η Σελήνη στο ζώδιό σας σάς δίνει τον έλεγχο. Βάλτε τάξη στο χάος και εμπιστευτείτε τη λογική σας.
- Ζυγός: Μην βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις. Σήμερα η αντικειμενικότητα είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας.
- Σκορπιός: Η αυτοπεποίθησή σας είναι στα ύψη. Διεκδικήστε αυτά που σας αναλογούν σε καριέρα και οικονομικά.
- Τοξότης: Το ένστικτό σας σας οδηγεί σωστά. Μια νέα ιδέα ή ένα σχέδιο αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.
- Αιγόκερως: Είστε οι πρωταγωνιστές. Η γοητεία σας είναι μαγνητική, αλλά προσέξτε την κτητικότητα στις σχέσεις.
- Υδροχόος: Εργαστείτε παρασκηνιακά. Τα αποτελέσματα των κόπων σας θα φανούν σύντομα, αρκεί να έχετε υπομονή.
- Ιχθύες: Η κοινωνική σας ζωή παίρνει φωτιά. Νέες γνωριμίες ή συνεργασίες φέρνουν αισιοδοξία.
