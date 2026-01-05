Ζώδια: Εβδομαδιαίες προβλέψεις από 5 έως 11 Ιανουαρίου 2026 – Ποιοι θα δουν «ζεστό» χρήμα και ποιοι ανατροπές

Η πρώτη εβδομάδα του 2026 φέρνει ευκαιρίες και προκλήσεις

Η εβδομάδα των Θεοφανείων ξεκινά με έντονη πλανητική δραστηριότητα. Οι πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου απαιτούν προσεκτικές κινήσεις στα οικονομικά, ενώ οι νοτιάδες στον καιρό φαίνεται πως μεταφέρονται και στην προσωπική ζωή πολλών ζωδίων, φέρνοντας πάθος αλλά και εντάσεις.

Δείτε αναλυτικά τι επιφυλάσσουν τα άστρα για το ζώδιο και τον ωροσκόπο σας:

♈ Κριός



Η εβδομάδα εστιάζει στην καριέρα. Μια πρόταση που εκκρεμούσε από το τέλος του 2025 επιστρέφει. Στα αισθηματικά, αποφύγετε τις βιαστικές αποφάσεις την Τετάρτη.

♉ Ταύρος

Ευνοούνται τα ταξίδια και οι επαφές με το εξωτερικό. Τα οικονομικά σας σταθεροποιούνται, αλλά προσέξτε τα έξοδα για το σπίτι προς το τέλος της εβδομάδας.

♊ Δίδυμοι

Η διαίσθησή σας είναι στα ύψη. Ιδανική στιγμή για να κλείσετε εκκρεμότητες με τράπεζες ή δημόσιο. Ένας παλιός έρωτας μπορεί να κάνει την επανεμφάνισή του.

♋ Καρκίνος

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες έρχονται στο προσκήνιο. Η ημέρα των Φώτων (6/1) φέρνει μια σημαντική αποκάλυψη που θα σας βοηθήσει να πάρετε αποφάσεις για το μέλλον.

♌ Λέων

Η καθημερινότητα και η υγεία σας χρειάζονται προσοχή. Ξεκινήστε τη νέα διατροφή ή το πρόγραμμα γυμναστικής που σχεδιάζατε. Στα εργασιακά, έρχεται αναγνώριση.

♍ Παρθένος

Η πιο ερωτική εβδομάδα του μήνα για εσάς! Η δημιουργικότητά σας χτυπάει κόκκινο και οι ελεύθεροι έχουν πολλές πιθανότητες για μια νέα, ποιοτική γνωριμία.

♎ Ζυγός



Το ενδιαφέρον στρέφεται στην οικογένεια και το σπίτι. Ίσως χρειαστεί να πάρετε μια απόφαση για μια μετακόμιση ή μια ανακαίνιση. Οικονομική ανάσα την Παρασκευή.

♏ Σκορπιός

Επικοινωνία και συμφωνίες. Είναι η ώρα να υπογράψετε συμβόλαια ή να κάνετε εκείνο το κρίσιμο τηλεφώνημα. Προσέξτε μόνο τις παρεξηγήσεις με αδέρφια ή κοντινούς συγγενείς.

♐ Τοξότης



Τα οικονομικά είναι το θέμα της εβδομάδας. Θα υπάρξουν ευκαιρίες για αύξηση εισοδήματος, αρκεί να κινηθείτε μεθοδικά και χωρίς περιττά ρίσκα.

♑ Αιγόκερως



Με τον Ήλιο στο ζώδιό σας, είστε οι πρωταγωνιστές. Η αυτοπεποίθησή σας είναι το «κλειδί» για να πετύχετε έναν στόχο που βάλατε την Πρωτοχρονιά.

♒ Υδροχόος



Προετοιμάζεστε για τις δικές σας γενέθλιες ημέρες. Κλείστε εκκρεμότητες του παρελθόντος και αφήστε πίσω σας ό,τι σας βαραίνει ψυχολογικά.

♓ Ιχθύες



Οι φίλοι και οι κοινωνικές ομάδες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Μια συμβουλή από έναν έμπιστο φίλο θα σας γλιτώσει από μια κακοτοπιά στα επαγγελματικά σας.

