Το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2026 μπαίνει με δυναμικές αστρολογικές όψεις που φέρνουν στο προσκήνιο τα οικονομικά και τις σχέσεις. Ενώ η Σελήνη ευνοεί τα νέα ξεκινήματα, τρία συγκεκριμένα ζώδια θα δουν μια απρόσμενη ώθηση στα οικονομικά τους, ενώ για άλλους το διήμερο θα είναι γεμάτο πάθος αλλά και εντάσεις. Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς των ημερών.

Τα τυχερά ζώδια στα οικονομικά

Αυτό το διήμερο, η τύχη χαμογελά σε όσους έχουν προγραμματίσει σωστά τις κινήσεις τους:

Ταύρος: Μια οφειλή του παρελθόντος επιστρέφει ή λαμβάνετε μια είδηση για αύξηση εσόδων που δεν περιμένατε.

Παρθένος: Η διαίσθησή σας σε θέματα αγορών είναι αλάνθαστη. Ιδανικό διήμερο για επενδύσεις ή κλείσιμο συμφωνιών.

Αιγόκερως: Η σκληρή δουλειά των προηγούμενων ημερών αποδίδει καρπούς. Μια επαγγελματική πρόταση ίσως κρύβει σημαντικό κέρδος.

Ερωτικές προβλέψεις: Πάθος και ξεκαθαρίσματα

Κριός: Η γοητεία σας είναι στα ύψη, αλλά προσέξτε την τάση σας για έλεγχο. Μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα.

Λέων: Το Σαββατοκύριακο σας καλεί να διασκεδάσετε. Οι αδέσμευτοι θα έχουν την ευκαιρία για ένα φλερτ που θα τους ανεβάσει την ψυχολογία.

Σκορπιός: Είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Αν κάτι στην προσωπική σας ζωή δεν λειτουργεί, τώρα θα βρείτε τη δύναμη να το αλλάξετε.

SOS: Τι να προσέξετε

Δίδυμοι & Τοξότες: Μην βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα. Οι παρεξηγήσεις στις επικοινωνίες είναι πολύ πιθανές, γι' αυτό κρατήστε χαμηλούς τόνους σε συζητήσεις με την οικογένεια ή τον σύντροφο.

