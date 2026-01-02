# ΕΓΚΛΗΜΑ# ΕΠΙΔΟΜΑ# ΤΡΟΧΑΙΟ# ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ# ΑΓΡΟΤΕΣ# HACKS

Ζώδια Σαββατοκύριακου: Ποιοι ξεκινούν το 2026 με τύχη και ποιοι πρέπει να προσέξουν τις ανατροπές

Ζώδια Σαββατοκύριακου: Ποιοι ξεκινούν το 2026 με τύχη και ποιοι πρέπει να προσέξουν τις ανατροπές

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του έτους φέρνει ευκαιρίες για νέα ξεκινήματα. Αναλυτικές προβλέψεις για τα 12 ζώδια – Ποιοι θα δουν το πορτοφόλι τους να γεμίζει και ποιοι θα έχουν ερωτικές εξομολογήσεις.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του 2026 είναι εδώ και υπόσχεται έντονες συγκινήσεις. Με τη Σελήνη να ευνοεί τα ζώδια της Γης και του Νερού, η ανάγκη για σταθερότητα και συναισθηματική ασφάλεια πρωταγωνιστεί.

Κριοί, Λέοντες, Τοξότες: Δώστε έμφαση στην ξεκούραση. Οι πρώτες μέρες του χρόνου σας κούρασαν, αλλά από Κυριακή βράδυ η ενέργειά σας εκτοξεύεται.

Ταύροι, Παρθένοι, Αιγόκεροι: Η τύχη είναι με το μέρος σας. Ιδανικό διήμερο για να βάλετε σε τάξη τα οικονομικά σας και να πάρετε αποφάσεις για τη χρονιά.

Δίδυμοι, Ζυγοί, Υδροχόοι: Κοινωνικότητα στο ζενίθ. Μια τυχαία συνάντηση το Σάββατο μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα στην προσωπική σας ζωή.

Καρκίνοι, Σκορπιοί, Ιχθύες: Ρομαντισμός και εσωτερική αναζήτηση. Ακούστε τη διαίσθησή σας, ειδικά σε θέματα που αφορούν το σπίτι και την οικογένεια.
 

