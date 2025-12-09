Προβλέψεις 2026 από τη Βάσια Μαυράκη: Χρονιά έντονων αλλαγών, ευκαιριών και δοκιμασιών για τα ζώδια

Το 2026 έρχεται με σημαντικές αστρολογικές μετατοπίσεις, οι οποίες σύμφωνα με τη Βάσια Μαυράκη θα καθορίσουν δυναμικά το πώς θα κινηθούν οι προσωπικές, επαγγελματικές και οικονομικές εξελίξεις για όλα τα ζώδια. Η χρονιά χαρακτηρίζεται από τη «συμμαχία» Φωτιάς και Αέρα, με Δία, Κρόνο, Ποσειδώνα και Ουρανό να αλλάζουν ζωδιακό ρυθμό και να φέρνουν νέες ενέργειες, ανατροπές αλλά και ισχυρές ευκαιρίες.

Τα ζώδια της Φωτιάς (Κριός, Λέων, Τοξότης) και του Αέρα (Δίδυμοι, Ζυγός, Υδροχόος) αναμένεται να είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι, με τους Ζυγούς να ξεχωρίζουν ως οι απόλυτα ευνοημένοι του έτους. Ωστόσο, η παρουσία του Πλούτωνα στον Υδροχόο και οι εκλείψεις στον Σταθερό Σταυρό προμηνύουν προκλήσεις που θα αγγίξουν ιδιαίτερα Ταύρους, Λέοντες, Σκορπιούς και Υδροχόους.

Οι μεγάλες πλανητικές μετακινήσεις του 2026

– Δίας: Από 30 Ιουνίου περνά στο Λιοντάρι, ενισχύοντας Φωτιά και σταθεροποιώντας δημιουργικά και οικονομικά σχέδια.

– Κρόνος: Από 14 Φεβρουαρίου στον Κριό· ζητά πειθαρχία, κόπο και ευθύνη, ιδιαίτερα από τα ζώδια της Φωτιάς.

– Ουρανός στους Διδύμους: Από 27 Απριλίου οριστικά, ανοίγει την πόρτα στην τεχνολογική ανανέωση και στη ριζική αλλαγή τρόπου ζωής.

– Ποσειδώνας στον Κριό: Από 26 Ιανουαρίου φέρνει έμπνευση, όραμα και νέους ερωτικούς δρόμους.

– Πλούτωνας στον Υδροχόο: Συνεχίζει την πίεση στους Σταθερούς, αλλά στηρίζει σημαντικά Διδύμους και Ζυγούς.

Εκλείψεις 2026

Οι εκλείψεις στον άξονα Λέοντα–Υδροχόου και Παρθένου–Ιχθύων φέρνουν κύκλους ολοκλήρωσης και νέων αρχών, επηρεάζοντας ιδιαίτερα όσους έχουν πλανήτες στα πρώτα και τελευταία δεκαήμερα.



Αναλυτικές προβλέψεις για τα ζώδια

Κριός

Το 2026 σάς καλεί να αναλάβετε ευθύνη και να σταθείτε δυνατά απέναντι σε όσα απαιτεί η ζωή. Κρόνος και Ποσειδώνας στο ζώδιό σας φέρνουν αποφάσεις ζωής, δέσμευση και πειθαρχία. Ευνοϊκές προοπτικές σε έρωτα και καριέρα.

Έρωτας: ***** | Χρήματα: ***** | Υγεία: ****

Ταύρος

Μετά από επτά χρόνια ανατροπών, ο Ουρανός εγκαταλείπει το ζώδιό σας και σας επιστρέφει την ηρεμία. Σταθερότητα στις σχέσεις, οικονομικές ευκαιρίες και ευχάριστες εξελίξεις στην προσωπική ζωή.

Έρωτας: **** | Χρήματα: **** | Υγεία: ****

Δίδυμοι

Οι μεγάλες αλλαγές του χρόνου σάς αγγίζουν άμεσα. Ο Ουρανός στο ζώδιό σας ανοίγει νέους δρόμους, καινοτομία και εναλλακτικούς κύκλους γνωριμιών. Έντονη καλοκαιρινή περίοδος με σημαντικές προοπτικές.

Έρωτας: **** | Χρήματα: ***** | Υγεία: ***

Καρκίνος

Μέχρι τον Ιούνιο ο Δίας παραμένει σύμμαχος, ενισχύοντας προσωπικές και οικογενειακές επιδιώξεις. Έπειτα η εύνοια περνά στα οικονομικά. Προκλήσεις στην καριέρα λόγω Κρόνου στον Κριό.

Έρωτας: ***** | Χρήματα: **** | Υγεία: ****

Λέων

Το δεύτερο μισό της χρονιάς είναι δικό σας: ο Δίας φέρνει λάμψη, ανάπτυξη, ερωτικά ανοίγματα και επαγγελματική πρόοδο. Μόνη πίεση: ο Πλούτωνας απέναντι για όσους έχουν γεννηθεί Ιούλιο.

Έρωτας: ***** | Χρήματα: **** | Υγεία: ****

Παρθένος

Οι πρώτοι μήνες παραμένουν απαιτητικοί, όμως από την άνοιξη η ζωή σας ελαφραίνει. Ο Δίας στο Λέοντα βελτιώνει ψυχολογία και προσωπική εξέλιξη. Ερωτικό καλοκαίρι και δυναμικό φθινόπωρο.

Έρωτας: *** | Χρήματα: **** | Υγεία: ****

Ζυγός

Ίσως η πιο σημαντική χρονιά της δεκαετίας για εσάς. Δεσμεύσεις, γάμοι, νέοι έρωτες, επαγγελματικές ευκαιρίες και αναβάθμιση σε όλους τους τομείς. Τα πλανητικά τρίγωνα σάς υποστηρίζουν με πρωτοφανή δύναμη.

Έρωτας: ***** | Χρήματα: ***** | Υγεία: *****

Σκορπιός

Αν και κάποιες πλανητικές στηρίξεις αποσύρονται, ο Δίας στο Λέοντα ενισχύει επαγγελματικές φιλοδοξίες. Προσοχή στην υγεία και στην καθημερινότητα, καθώς οι ρυθμοί εντείνονται.

Έρωτας: **** | Χρήματα: **** | Υγεία: ***

Τοξότης

Μια χρονιά ταξιδιών, εξερεύνησης και νέων οριζόντων. Ο Κρόνος στον Κριό σάς απελευθερώνει από περιορισμούς, ενώ οι αλλαγές ευνοούν εργασία στο εξωτερικό και σημαντικά ερωτικά ανοίγματα.

Έρωτας: **** | Χρήματα: **** | Υγεία: ***

Αιγόκερως

Απαιτητική χρονιά που χρειάζεται στρατηγικό πλάνο και αντοχές. Ο Δίας μέχρι τον Ιούνιο βοηθά στα προσωπικά, ενώ στη συνέχεια δημιουργεί ευκαιρίες σε επενδύσεις και νέα έργα.

Έρωτας: **** | Χρήματα: ***** | Υγεία: ***

Υδροχόος

Ο Πλούτωνας συνεχίζει να πιέζει όσους έχουν γεννηθεί Ιανουάριο. Όμως ο Ουρανός στους Διδύμους και ο Δίας στο Λέοντα φέρνουν σημαντικές ανάσες και τύχη σε έρωτα και οικονομικά.

Έρωτας: **** | Χρήματα: *** | Υγεία: ***

Ιχθύες

Μετά από χρόνια πίεσης, το 2026 σηματοδοτεί ανάσα και αποκατάσταση. Κρόνος και Ποσειδώνας αποχωρούν από το ζώδιό σας, δίνοντας χώρο σε ξεκάθαρες επιλογές, οικονομική βελτίωση και καλύτερη υγεία.

Έρωτας: *** | Χρήματα: **** | Υγεία: ****

Διαβάστε ακόμα: Ζώδια: Τι φέρνει η εβδομάδα 8–14 Δεκεμβρίου 2025 για κάθε ζώδιο