Η πιο τυχερή ημέρα του Δεκεμβρίου για κάθε ζώδιο – «Ο μήνας που πραγματοποιούνται τα όνειρα»

Ο Δεκέμβριος του 2025 φέρνει δυναμικές πλανητικές αλλαγές και μια σειρά από ευκαιρίες που μπορούν να μεταμορφώσουν τη ζωή μας. Από την Πανσέληνο στους Διδύμους στις 4/12 έως την επιστροφή του Ποσειδώνα σε ορθή πορεία στις 10/12 και το ισχυρό κύμα ενέργειας του Αιγόκερου στα μέσα του μήνα, ο τελευταίος μήνας του χρόνου λειτουργεί σαν πύλη εκδήλωσης στόχων, αφθονίας και ξεκαθαρίσματος πορείας.

Κάθε ζώδιο έχει μια ξεχωριστή, τυχερή ημέρα, κατά την οποία η ενέργεια κορυφώνεται και ευνοεί εξελίξεις σε καριέρα, έρωτα, οικονομικά ή προσωπικούς στόχους.



Η πιο τυχερή ημέρα κάθε ζωδίου τον Δεκέμβριο 2025

♈ Κριός – 19 Δεκεμβρίου

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο. Είναι η κατάλληλη στιγμή για να θέσετε προθέσεις, να σχεδιάσετε νέο ξεκίνημα και να εστιάσετε σε αφθονία, καριέρα και πνευματική εξέλιξη.

♉ Ταύρος – 15 Δεκεμβρίου

Ο Άρης περνά στον Αιγόκερω και σας δίνει το «πράσινο φως» για δράση. Ξεκινούν οι αλλαγές που θα κορυφωθούν το 2026. Ευνοούνται αποφάσεις για στόχους, σπουδές, μετακινήσεις και νέες προοπτικές εργασίας.

♊ Δίδυμοι – 10 Δεκεμβρίου

Ο Ποσειδώνας επιστρέφει σε ορθή πορεία και ενεργοποιεί τον τομέα της καριέρας. Η πολυετής προσπάθεια από το 2011 δείχνει αποτελέσματα. Έρχονται επαγγελματικές αναγνωρίσεις και ευκαιρίες εξέλιξης.

♋ Καρκίνος – 10 Δεκεμβρίου

Ο Ποσειδώνας σας ανταμείβει. Επιτέλους βλέπετε πρόοδο σε όνειρα, ευκαιρίες αφθονίας, σχέσεις και προσωπική ανάπτυξη. Η πίστη που δείξατε σε δύσκολα χρόνια αποδίδει.

♌ Λέων – 11 Δεκεμβρίου

Ο Ερμής επιστρέφει σε ορθή πορεία στον Τοξότη. Μιλήστε για όσα θέλετε, διεκδικείστε δημιουργικές ιδέες, ανακτήστε χαρά και αυτοπεποίθηση. Η τύχη είναι με το μέρος σας.

♍ Παρθένος – 24 Δεκεμβρίου

Η Αφροδίτη εισέρχεται στον Αιγόκερω και φέρνει οικονομική άνοδο, συνεργασίες, ερωτική σταθερότητα και γενικότερη αφθονία. Είναι η πιο ευνοϊκή περίοδος του χρόνου για σας.

♎ Ζυγός – 11 Δεκεμβρίου

Ο Ερμής στον Τοξότη ξεκαθαρίζει σκέψεις και σχέδια. Μπορείτε πλέον να κυνηγήσετε στόχους χωρίς δισταγμό. Ευνοούνται επικοινωνίες, συμφωνίες και νέα ξεκινήματα.

♏ Σκορπιός – 10 Δεκεμβρίου

Ποσειδώνας και Κρόνος σε ορθή πορεία φέρνουν υλοποίηση ονείρων που «δουλεύετε» από το 2011. Ρομαντική ζωή, δημιουργικότητα και οικογενειακά θέματα μπαίνουν σε πορεία πραγμάτωσης.

♐ Τοξότης – 19 Δεκεμβρίου

Η Νέα Σελήνη στο ζώδιό σας σας χαρίζει μία βαθιά συναισθηματική επανεκκίνηση. Αποβάλλετε βάρη, βάζετε νέες προτεραιότητες και ανανεώνετε πλήρως την ενέργειά σας.

♑ Αιγόκερως – 21 Δεκεμβρίου

Ξεκινά η εποχή του Αιγόκερου και φέτος συνοδεύεται από επικείμενο stellium. Εξαιρετικά ευνοϊκή περίοδος για καριέρα, επιτυχίες, αποφάσεις και εκδήλωση στόχων.

♒ Υδροχόος – 29 Δεκεμβρίου

Η Ήρα (Juno) εισέρχεται στον Αιγόκερω, ενεργοποιώντας τη διαίσθηση και τις μοιραίες σχέσεις. Ευνοούνται βαθιές συνειδητοποιήσεις και δεσμεύσεις που αλλάζουν τη ζωή σας.

♓ Ιχθύες – 19 Δεκεμβρίου

Η Νέα Σελήνη στον Τοξότη αγγίζει τον τομέα της καριέρας και της φήμης. Ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο ανοίγει, φέρνοντας επιτυχία, πρόοδο και δικαίωση προσπαθειών.

