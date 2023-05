Τι είδους εργαζόμενος είσαι με βάση το ζώδιό σου;

Παρακάτω υπάρχει μία λίστα με όλα τα ζώδια, για να δεις πώς η Αστρολογία μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που εργάζεσαι, το πόσο και πού αποδίδεις αλλά και τις σχέσεις με τους συναδέλφους σου.

ΚΡΙΟΣ

Ο Κριός είναι «ηγετική» φιγούρα και αυτό βγαίνει και στον επαγγελματικό τους τομέα όπου είτε θα κατέχει μια υψηλή θέση είτε θα είναι ένας ενθουσιώδης και πρωτοπόρος υπάλληλος ή τελείως ανεξάρτητος επαγγελματίας που γυρίζει την πλάτη στο τυπικό οκτάωρο. Είναι λίγο ανταγωνιστικός, όμως, έχει φιλότιμο κι όπως και να ‘χει, είναι ιδανικός υποψήφιος για την οποιαδήποτε εργασία.

ΤΑΥΡΟΣ

Οι Ταύροι αναζητούν μια δουλειά που θα τους εξασφαλίζει οικονομικά και είναι εξαιρετικά πρακτικοί. Σπάνια θα δείτε έναν Ταύρο να έχει αναλάβει ένα πιο «ελεύθερο» project. Έχουν έντονη την αίσθηση της πειθαρχίας, αυτό είναι που τους κάνει και αξιόπιστους στα μάτια των άλλων. Η ίδια η πειθαρχία τους είναι που μπορεί να τους κάνει όμως και ακραία πεισματάρηδες ή αλύγιστους, όταν θα χρειαστεί να κάνουν κάτι πέρα από αυτό που έχουν συνηθίσει.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Οι Δίδυμοι είναι γεννημένοι πωλητές! Έχουν άνεση στην επικοινωνία και τη διαφήμιση και μπορούν να πείσουν ανθρώπους να αγοράσουν πράγματα που δεν χρειάζονται. Έχουν αστείρευτη ενέργεια και είναι οι άνθρωποι που μπορούν να μετατρέψουν το χόμπι τους σε επάγγελμα. Για να παραμείνει ένας Δίδυμος στον ίδιο χώρο εργασίας χρειάζεται πολλές αλλαγές και προκλήσεις. Διαφορετικά θα βαρεθεί και θα στραφεί σε πιο χειρωνακτικές εργασίες.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ

Οι Καρκίνοι είναι οι team players για αυτό «λάμπουν» όταν χρειάζεται να βρίσκονται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον που απαιτεί συνεργασία και επικοινωνία. Είναι αυτοί που φέρνουν ζεστασιά και πνεύμα συντροφικότητας στο γραφείο, οι υπάλληλοι που θα υποστηρίξουν το συνάδελφο ή το συνεργάτη τους. Επίσης είναι ικανοί να αναλάβουν ευθύνες και να τις διεκπεραιώσουν άριστα.

ΛΕΩΝ

Αν απαιτεί κάτι ο Λέων από τον επαγγελματικό τομέα, αυτό είναι αναμφίβολα η αναγνώριση. Η ακλόνητη πίστη του στον εαυτό του πρέπει ταυτόχρονα να γίνει αποδεκτή και από τους άλλους. Μπορεί να γίνει εξαιρετικός συνεργάτης, αλλά είναι καταλληλότερος για τη θέση του υπευθύνου, χάρη στην ικανότητά τους να κατευθύνουν τους άλλους. Το μόνο που μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο επαγγελματικό του… μεγαλείο, είναι το τεράστιο «εγώ» του που τον κάνει να πιστεύει ότι αξίζει όσο 10 άλλοι.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ

Αν υπάρχει μία λέξη που όντως χαρακτηρίζει τον Παρθένο, αυτό είναι η «τελειομανία». Οι Παρθένοι είναι εργατικοί, αφοσιωμένοι και δικαιολογημένα μπορούν να χαρακτηριστούν ως «workaholics». Είναι γνωστοί για την οργανωτικότητα, την επιμέλεια και την λεπτομερή δουλειά τους, όσο και για τα υψηλά -μερικές φορές μη ρεαλιστικά- πρότυπα που έχουν. Δεν θα παραδώσουν ποτέ μία ατελή ή κακή εργασία. Είναι αρκετά επικριτικοί με τον εαυτό τους και θα επισημάνουν συχνά τα ελαττώματα των άλλων.





ΖΥΓΟΣ

Οι Ζυγοί είναι πολύ επικοινωνιακοί και έχουν τρομερές ικανότητες διπλωματίας και συνεργατικού πνεύματος. Είναι δίκαιοι, μπορούν να λύσουν κάθε παρεξήγηση, να γεφυρώσουν αντιπαλότητες και να αποκαταστήσουν τις ισορροπίες. Από την άλλη, το έντονα αγχωτικό περιβάλλον, μπορεί να τους αναγκάσει να σηκώσουν «τοίχο» και να φανούν απόμακροι. Τις περισσότερες μέρες όμως, η «λάμψη» τους θα αλλάζει τη διάθεση των συνεργατών τους.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι Σκορπιοί είναι έντονες προσωπικότητες. Δεν είναι καθόλου δύσκολο να εντοπίσετε έναν Σκορπιό στο γραφείο. Η σιγουριά και η επιβλητική τους παρουσία είναι τόσο έντονη και ακλόνητη που για κάποιους μπορεί να είναι σχεδόν ενοχλητική. Είναι ήσυχοι, αλλά όταν έχουν ένα στόχο, είναι αφοσιωμένοι σε αυτόν και θα κάνουν τα πάντα, ακόμα και χρησιμοποιώντας άλλα μέσα, για να τον κερδίσουν. Οι Σκορπιοί είναι φιλόδοξοι και μυστικοπαθείς, με «αιχμηρές» απόψεις, ενστικτώδεις και έξυπνοι.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι Τοξότες είναι άνθρωποι με μπόλικη θετική ενέργεια. Θέλουν πάντα να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δράσης και έχουν απεριόριστο αποθεματικό ενέργειας. Είναι παραγωγικοί και γεμάτοι ζωντάνια. Ωστόσο, χρειάζονται πολλά κίνητρα για να κρατήσουν το ενδιαφέρον τους ακμαίο σε ένα έργο και μερικές φορές η στάση τους δεν βοηθάει σε καταστάσεις που απαιτούν κάποια πρακτική ή ευέλικτη τακτική.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Οι Αιγόκεροι είναι φτιαγμένοι για να επιτύχουν στην εργασία τους, από εκεί αντλούν και ένα καλό ποσοστό της αυτοεκτίμησής τους. Έχουν διευθυντικές ικανότητες, φιλόδοξο και αποφασιστικό χαρακτήρα, είναι λογικοί, πρακτικοί και συνεπείς. Δεν θα εκτοξευθούν στην κορυφή, αλλά θα την φτάσουν με υπομονή, κόπο και μικρά και σταθερά βήματα. Πολλές φορές μπορεί κάποιος να τους κατηγορήσει ως αυστηρούς, συντηρητικούς ή ελιτιστές, όμως αγαπούν την πρόκληση και αν χρειαστεί, θα ρισκάρουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ

Οι άνθρωποι που βρίσκονται κάτω από το ζώδιο του Υδροχόου είναι αυθεντικοί, ιδιαίτεροι, στοχαστικοί και με καινοτόμα μυαλά. Ένας Υδροχόος δεν ενδιαφέρεται για τα προσωπικά κέρδη, όπως ένας καλύτερος τίτλος ή μισθός, αλλά θέλει η εργασία του να έχει έναν μεγαλύτερο σκοπό. Πολλοί τους κατηγορούν για το ότι οι ιδέες και οι θεωρίες τους είναι μη εφαρμόσιμες, ότι είναι αιρετικοί ή προκλητικοί. Ωστόσο, το πρωτοπόρο πνεύμα τους μπορεί να κρατήσει την κάθε επιχείρηση στην κορυφή του κλάδου της και να την κάνει να ξεχωρίσει!

ΙΧΘΥΕΣ

Ο Ιχθύς είναι ένα ζώδιο με αστείρευτη φαντασία, γεγονός που τον κάνει πολύ δημιουργικό. Η αδυναμία του είναι ότι δε μπορεί να συμβιβαστεί με το τυπικό ωράριο και έχει ανάγκη από έναν χώρο πιο προσωπικό γιατί εκεί λειτουργεί καλύτερα. Είναι αρκετά αφηρημένος, πράγμα που τον δυσκολεύει να λύσει έναν πρακτικό πρόβλημα. Αυτό που οι συνεργάτες του εκτιμούν κι είναι και ο λόγος που δημιουργεί ξεχωριστές εργασιακές σχέσεις είναι η ικανότητά του να σκέφτεται out of the box.